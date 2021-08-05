Немецкий политик обвинил непривитых граждан в ущемлении прав вакцинированных

Сегодня, 14:59

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Немецкий политик обвинил непривитых граждан в ущемлении прав вакцинированных

В ФРГ необходимо провести серьезную кампанию по обсуждению прав граждан, привитых от коронавируса. Так считает председатель парламентской группы немецкой правящей партии ХДС Ральф Бринкхаус. Об этом немецкий политик заявил сегодня, 8 августа, сообщает издание ИА Красная Весна. 

Бринкхаус утверждает, что в Германии следует подвергнуть кардинальному преобразованию взглядобщественности на две категории граждан, возникших в 2021 году: вакцинированных и не привитых людей. 

«Среди немцев сейчас появилось чересчур много мнений о предполагаемой непрямой принудительной вакцинации. Одновременно этих разговоров слишком мало — о правах тех, кто уже был вакцинирован», — считает председатель парламентской группы немецкой правящей партии ХДС.

Господин Бринкхаус, вместе с этим, направил обвинение не вакцинированным гражданам в том, что из-за них существенно ограничиваются все права и свободы тех, кто уже успел привиться. 

Политик считает, что во всей Германии следует серьезно обсудить, до какой степени люди без прививок будут ограничивать жизнь вакцинированных. 

«Я вижу, что вакцинированные люди очень недовольны не привитыми. Вакцинированные записывались на прием к врачу и соглашались с тем, что иногда будут чувствовать себя не так хорошо на следующий день после вакцинации. И теперь они осознают, что до сих пор не получали обратно свои свободы в полной мере», — заявил председатель парламентской группы немецкой правящей партии ХДС. 

По мнению Бринкхауса, отели, клубы и организаторы общественных мероприятий в Германии в будущем запретят не привитым людям пользоваться своими услугами. 

«Мы не можем подчинять свою жизнь коронавирусу в течение следующих 30 лет. Нам нужно вернуться к нормальной жизни в ближайшее время, а не через годы. Остаточный риск заражения коронавирусом сохраняется, но нам придется с этим смириться», — заявил Бринкхаус.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 13 июля 2021 года заявила, что обязательной вакцинации в Германии не будет. Напомним также, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет 8 августа 2021 года заявил, что людей, которые не были вакцинированы, не следует исключать из общественной жизни, если у них есть отрицательный тест на коронавирус или они переболели коронавирусной инфекцией. На данный момент уровень вакцинации населения в Германии составляет примерно 62%.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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