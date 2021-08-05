Частная космическая компания из США пожаловалась на конкуренцию Китая

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Авторы портала SpaceNews опубликовали заявление исполнительного директора частной космической компании Nanoracks в США Джеффа Манбера, который заявил, что предприятие лишилось части клиентов из-за открытия китайской космической станции «Тянгун». Об этом сообщает «Красная весна».
Отметим, что клиент американской компании предпочел им услуги Китайского национального космического управления.
«Я лишился своего первого клиента, который ушел на космическую станцию Китая», - заявил Манбер.
Сохраняя этические нормы, представитель Nanoracks не озвучил имя клиента. Однако он подчеркнул, что данный инцидент должен дать понять правительству США, что привлечение международных пользователей МКС необходимо привлекать.
«Если мы не сделаем этого, то эти двери откроются для других. Они придут и возглавят», - решительно заявил он.
Стоит отметить, что компания Nanoracks является крупным коммерческим пользователем возможностей МКС. Предприятие предоставляет услуги по размещению аппаратуры на внешней стороне станции, а также обеспечивает запуск миниспутников с борта МКС.
Напомним, ранее официальные лица Китайского национального космического управления заявили о намерении сотрудничать с другими государствами в отношении использования станции «Тяньгун».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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