Компания такси в американском штате Миссури отказалась перевозить вакцинированных клиентов

Российский юрист Сохина рассказала о последствиях отказа от вакцинации против COVID-19
Юрист Мария Сохина из Воронежской области ответила на ряд важных вопросов относительно вакцинации от коронавируса,...Подробнее
Глава американской компании такси Yo Transportation штата Миссури Чарли Буллингтон заявил о том, что организация больше не будут перевозить клиентов в масках. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Мы запрещаем использование каких-либо масок в наших автомобилях», - решительно заявил руководитель компании.
Кроме того, Буллингтон подчеркнул, что помимо этого организация не собирается обслуживать клиентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Таким образом Yo Transportation выражает свой протест против массовой вакцинации населения.
Также глава компании выразил свою гордость и радость по причине того, что наиболее низкий процент привившихся граждан по всем американским штатам отмечается именно в Миссури. Однако заболеваемость там, к сожалению, показывает далеко не низкие цифры. Ежедневно регистрируется до 2,8 тысяч заболевших.
Стоит отметить, что служба такси Yo Transportation работает в пяти округах штата, в том числе и во втором по величине городе Сент-Луис.
Напомним, за весь период пандемии коронавируса в США было зафиксировано свыше 35,7 миллионов случае заболевания. Из них скончались 616 тысяч человек.
На данный момент вакцинацию от коронавируса прошли около 166 миллионов жителей США.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Юрист Мария Сохина из Воронежской области ответила на ряд важных вопросов относительно вакцинации от коронавируса,...Подробнее
Журналисту из Екатеринбурга Константину Джултаеву после того, как он заразился коронавирусом, пришлось столкнуться с...Подробнее
Журналист Мария Тищенко опубликовала результаты исследований в Новосибирске специалистов МИБС. В ходе этой работы было...Подробнее
Смерть 24-летнего следователя из Иваново, получившего по неподтвержденной информации полный курс вакцинации от ковида,...Подробнее
Роман Доброхотов, редактор издания The Insider, недавно признанного в Российской Федерации иноагентом, заявил в...Подробнее
Три из четырех вакцин от коронавируса, которые применяются в России - двухкомпонентные. Это значит, что их надо ставить...Подробнее
В Центральной городской больнице №7 в Екатеринбурге местному жителю, больному коронавирусом, неправильно поставили...Подробнее
В пресс-службе Роспотребнадзора допустили, что защитный эффект от вакцин против коронавируса может снижаться против...Подробнее
Российский врач-иммунолог Николай Крючков сообщил об отсутствии взаимосвязи между возможными побочными эффектами от...Подробнее
Военный аналитик, корреспондент Дмитрий Стешин спрогнозировал дальнейшее развитие противостояния на Донбассе в случае,...Подробнее
Комментировать