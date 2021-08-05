Компания такси в американском штате Миссури отказалась перевозить вакцинированных клиентов

Глава американской компании такси Yo Transportation штата Миссури Чарли Буллингтон заявил о том, что организация больше не будут перевозить клиентов в масках. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы запрещаем использование каких-либо масок в наших автомобилях», - решительно заявил руководитель компании.

Кроме того, Буллингтон подчеркнул, что помимо этого организация не собирается обслуживать клиентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Таким образом Yo Transportation выражает свой протест против массовой вакцинации населения.

Также глава компании выразил свою гордость и радость по причине того, что наиболее низкий процент привившихся граждан по всем американским штатам отмечается именно в Миссури. Однако заболеваемость там, к сожалению, показывает далеко не низкие цифры. Ежедневно регистрируется до 2,8 тысяч заболевших.

Стоит отметить, что служба такси Yo Transportation работает в пяти округах штата, в том числе и во втором по величине городе Сент-Луис.

Напомним, за весь период пандемии коронавируса в США было зафиксировано свыше 35,7 миллионов случае заболевания. Из них скончались 616 тысяч человек.

На данный момент вакцинацию от коронавируса прошли около 166 миллионов жителей США.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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