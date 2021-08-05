В Китае наказали виновных в новой вспышке коронавируса

Еще совсем недавно мировые СМИ писали, что Китай эффективно и быстро справился с первой волной коронавируса, однако сейчас власти Поднебесной столкнулись с новым вызовом не только из-за вспышки индийского штамма Дельта, который отличается повышенной заразностью. Нерадивые чиновники тоже сыграли свою негативную роль. Они не уследили за тем, что в борьбе с инфекцией появились провалы.

Руководителей, ответственных за новые факты инфицирования, ожидает суровое наказание. Многие виновные уже наказаны. В туристическом городе Чжанцзяцзе в провинции Хунань, где произошли последние заражения, уже наказали 20 должностных лиц и государственных служащих, которых обвинили в неэффективном реагировании на вспышку заболевания.

В списке наказанных чиновников оказались должностные лица округа, руководители медучреждения, работники туристической компании. Были наказаны около шести ответственных работников из городского района Юндин, в котором зафиксировано 15 подтвержденных случаев заражения. Среди них руководитель райуправления здравоохранения Сюй Сюн, который проявил некомпетентность в надзоре за осуществлением мероприятий по профилактике коронавируса в округе. С должности снят Дэн Хуабинь, директор отделения неотложной помощи Народной больницы Чжанцзяцзе, ответственный за тестирование нуклеиновых кислот в больнице.

Власти Чжанцзяцзе приказали жителям и туристам не покидать город. The Global Times написала, что с 29 июля местные жители проходят тестирование нуклеиновых кислот и некоторые группы граждан тестировались трижды.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700