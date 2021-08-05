Израильский эпидемиолог Левин призвал не сходить из-за COVID-19 с ума

Сегодня, 19:14

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Израильский эпидемиолог Левин призвал не сходить из-за COVID-19 с ума

В Израиле положение с COVID-19 намного стабильнее, чем в других мировых государствах, поэтому гражданам страны не следует паниковать по той причине, что несколько увеличилось инфицирование коронавирусом в последние дни. Об этом сообщил экс-глава Ассоциации врачей Израиля, профессор-эпидемиолог Хагай Левин вчера, 6 августа, пишет российское издание ИА Красная Весна. 

Профессор считает, что на подобную угрозу населению необходимо проявлять адекватную реакцию, естественно, не приуменьшая опасности инфицирования COVID-19. Ученый-медик говорит, что коронавирус еще находится в обществе. Пандемия представляет собой глобальное зло. Оно еще будет преследовать людей земного шара длительный период. Однако — не следует «из-за этого сходить с ума»

«Инфекция не ушла, но я советую не добавлять безумия в COVID-19», — рекомендовал медицинский специалист в разговоре с корреспондентом информационного источника. 

Хагай Левин высказал предложение к населению: не паниковать, хотя и наблюдется увеличение фактов заболевания. 

«В нашей истерике никто не нуждается. Паника не спасет нас от инфекции. Давайте смотреть в глаза друг другу — ведь большинство из нас с прививками», — предложил Левин. 

Эпидемиолог подчеркнул, что сейчас «истерика в Израиле избыточна», если сравнивать с остальными государствами мира. Левин объяснил: летальные исходы от COVID-19 являются редкими. Профессор добавил, что каждую зиму тысячи граждан умирают в больницах, забитых до отказа. Это потому, что не делаются прививки от гриппа, правительство не борется с ожирением и курением. 

Медик считает карантин «оружием судного дня». Его внедряют те, кто не чувствует на себе его губительных социальных, экономических, психологических результатов. 

«Большинство наших групп риска уже иммунизированы. Есть ли риск у привитого гражданина подхватить инфекцию? А есть ли риск, что невакцинированный человек серьезно заболеет?» — говорит ученый. 

В то же время Левин призвал привить всех школьников к началу учебного года и обеспечить со стороны государства все необходимые для этого меры. 

Напомним, в Израиле фиксируется новый всплеск эпидемии коронавируса. Часть общества обвиняет в этом отказавшихся по тем или иным причинам прививаться. Опубликованы открытые письма с призывом не разбираться, почему люди не хотят вакцину, а вместо этого государство грубой силой должно обеспечить безопасность остальных. При этом Минздрав Израиля оценил эффективность Pfizer против «Дельта» штамма всего в 39%, а после этого начал вакцинировать третьей дозой этой же вакцины уязвимые категории населения. Всего число невакцинированных в Израиле оценивается в 1,1 млн человек при общем населении в 9,2 млн. 5 августа было зарегистрировано 3858 новых случаев COVID-19, а всего на страну учтено 257 человек, тяжело больных коронавирусом.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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