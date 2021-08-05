В Германии всех умерших после вакцинации от коронавируса COVID-19 предложили вскрывать

В Германии, по-видимому, предложили наиболее эффективный способ для определения причины смерти пациента после вакцинации его от коронавируса. По словам главного патологоанатома Гейдельбергского университета Петера Ширмахера, нужно анатомировать тела этих умерших. Благодаря такому методу можно узнать истинную причину кончины человека. Об этом сообщает «MedNovelty».

Патологоанатом уверен: чем больше его коллегами будет исследовано умерших, которые незадолго до смерти сделали прививку, тем большая вероятность доказать либо эффективность созданных вакцин, либо же их опасность. А все потому, что только на вскрытии откроется реальная причина летального исхода.

«Метод вскрытия абсолютно всех вакцинированных тел является тем способом, который позволит получить достоверную картину. В Германии уже значительно возросли количество летальных исходов после вакцинации — такая картина происходит повсеместно. Благодаря анатомированию можно будет выявить и серьезные побочные эффекты применения вакцин — в частности, аутоиммунные заболевания или тромбоз мозговых вен», - пояснил специалист.

Причем, это касается не только Германии: по мнению Ширмахера получить право вскрывать тела умерших после вакцинации должны получить врачи всего мира, при этом неважно, что за причина смерти стоит в официальном документе. Ведь нередки случаи, когда производящий вскрытие патологоанатом не знает о том, был человек привит или не был и не связывает прививку и кончину пациента.

«Особенно важно выявить причины смерти после вакцинации в условиях распространения дельта-штамма. Ведь принуждение людей к вакцинации, которая потенциально вызывает серьезные побочки, могут спровоцировать новые смерти», - заключил Ширмахер.









Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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