Роман Доброхотов, редактор издания The Insider, недавно признанного в Российской Федерации иноагентом, заявил в интервью украинскому медиа «Бабель», что неоднократно анонсированное расследование «Вагнергейт» о задержании 33 граждан России под Минском, непременно будет выпущено. Но позже.

Сам Доброхотов участвовал в подготовке материалов по данному делу совместно с расследовательским ресурсом Bellingcat, ранее обещавшими продемонстрировать всему миру очередной громкий проект в марте, апреле, мае и июле этого года.

Последняя анонсированная дата (29 июля) была наиболее подходящей. Именно в этот день в 2020 году были задержаны граждане России, впоследствии якобы обвиненные в организации массовых беспорядков в Минске.

«Наемников» отпустили с извинениями, однако ситуация вызвала скандал на Украине. Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что спецоперация по поимке граждан России была организована украинскими спецслужбами. Виновником провала спецоперации депутат назвал окружение президента Владимира Зеленского.

Ключевой сотрудник Bellingcat Христо Грозев назвал случившееся «Вагнергейтом» и сообщил о съемках документального фильма-расследования о провале украинских спецслужб в декабре 2020 года.

Позже появились данные о том, что потенциальными заказчиками данного расследования являются МI6 и Центральное разведывательное управление США, желающие дискредитировать и без того шаткое положение нынешнего украинского лидера.

Доброхотов заявил, что все «слухи» о предполагаемом давлении Офиса президента Украины, MI6 и ЦРУ на Христо Грозева и Bellingcat не соответствуют действительности. Основная причина задержки – желание журналистов сделать расследование «максимально объективным» и добавить в него позицию президента Украины и его окружения.

На данный момент все якобы затягивается исключительно «из-за организационных моментов». Однако Доброхотов также сообщил, что в деле есть моменты, которые и самим расследователям не до конца понятны:

«Я вижу два варианта интерпретации событий. Один был бы очень неприятен действующей власти, второй – не так неприятен. У нас нет железных аргументов в пользу одной из теорий. И у нас есть ощущение, что Зеленский готов донести нам свою информацию. Но нельзя просто взять и обвинить, что какие-то люди во власти предавали. Это очень серьезное обвинение»

Роман Доброхотов и возглавляемый им The Insider* связаны с Bellingcat как минимум с 2019 года. По словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, цель проекта Bellingcat – оказание давления на физических лиц, компании и целые государства в интересах третьих сторон, которые осуществляются с помощью информационных атак, замаскированных под журналистские расследования.

30 августа у президента Владимира Зеленского запланирован визит в Белый дом. После неудачи с «Северным потоком – 2» выход расследования Bellingcat может иметь катастрофические последствия для украинского лидера, что делает его идеальной и на все согласной жертвой «независимых» шантажистов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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