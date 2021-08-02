В Минздраве РФ предрекли рост числа смертей из-за заявлений ВОЗ

Вчера, 23:54

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В Минздраве РФ предрекли рост числа смертей из-за заявлений ВОЗ

Главный специалист по медицинской профилактике УрФО Минздрава РФ Сергей Токарев прокомментировал недавнее заявление главы ВОЗ о введении временного моратория на ревакцинацию от коронавируса. По его мнению, такой метод увеличит количество смертей от заболевания. Об этом сообщает «URA.RU».

Так, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести временный мораторий на повторную вакцинацию от коронавируса вплоть до конца сентября. Аргументировал он это тем, что в мире наблюдается масштабное неравенство доступа к вакцинам, то есть в бедных странах привито гораздо меньше людей, чем в состоятельных.

«Ввиду того, что в мире активно распространяется дельта-штамм коронавируса, приостановление ревакцинации приведет к росту смертности от коронавируса. В условиях небезопасной эпидобстановки мы продолжим предлагать гражданам повторную вакцинации», - информировал Токарев.

При этом он подчеркнул, что условия ВОЗ на самом деле носят положительный характер, российскому правительству следует заботиться о здоровье своих граждан.

Заявление Гебрейесуса прокомментировал и профессор, вирусолог Александр Бутенко. Он предупредил, что пока не стоит следовать рекомендациям ВОЗ. При этом он обратил внимание на сомнения экспертов в том, что ревакцинация действительно снизит рост заболеваемости коронавирусом.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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