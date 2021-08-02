В КНР назвали российские суда проекта 22160 «шедевром среди прибрежных боевых кораблей»

Сегодня, 21:19

0

Image 16+
В КНР назвали российские суда проекта 22160 «шедевром среди прибрежных боевых кораблей»

Авторы медиапортала Китая QQ-Tencent назвали «шедевром среди прибрежных боевых кораблей» корветы проекта 22160, принадлежащие России. По мнению обозревателей, благодаря своим высоким характеристикам и мощному вооружению они станут прекрасной альтернативой эсминцам. 

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о возможности приобретения корветов проекта 22160 для своего флота, причем будущую партию планируют построить по доработанному проекту. Модернизация представит собой установку новой системы противовоздушной обороны большой дальности, а также усиление корабельного вооружения. Предполагается, что предназначением корветов станет осуществление боевого дежурства по охране границ России.

Далеко не новость, что российский морской флот показывает серьезные успехи по своему оснащению. Корабли ВМФ выполняют задачи во многих частях Мирового океана. Однако авторы китайского портала подчеркивают, что океанский флот РФ утрачивает способность абсолютного контроля за пределами своих границ. Ключевыми судами надводного флота являются ракетные корабли, но их количество снижается вместе с возможностью Москвы проводить масштабные операции в океане.

Эксперты видят спасение в многоцелевых легких корветах, несущих управляемые ракеты. Их преимущество заключается в низкой стоимости, а также эффективности и высокой ударной мощи.

На данный момент три корвета проекта 22160 находятся на вооружении российского Черноморского флота. К 2024 году военно-промышленный комплекс страны обещает построить еще 6 таких кораблей. В будущем России понадобится больше таких корветов, так как они позволят действовать как в Черном, так и в Балтийском, Красном, Японском и Баренцевом морях.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В КНР назвали российские суда проекта 22160 «шедевром среди прибрежных боевых кораблей»

Сегодня, 21:19

Врачу в Канаде запретили критиковать вакцину от коронавируса

Сегодня, 16:14

В Польше подожгли пункт вакцинации от коронавируса

2-08-2021, 14:29

«Все только начинается»: Питер Хотез предупредил о всплеске COVID-19 среди непривитых

1-08-2021, 19:39

Профессор Терхалле рассказал, когда Путин нападет на Евросоюз

30-07-2021, 17:49

Минобороны Великобритании обещало не провоцировать Китай в Южно-Китайском море

30-07-2021, 17:04

Издание Defence24: Французский Rafale «сбил» российский Су-35 во время учебного боя в Египте

30-07-2021, 15:19

В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе

30-07-2021, 14:14

Медслужба Англии признала завышение статистики по госпитализации пациентов с COVID-19

30-07-2021, 12:34

МО России: Сирия уничтожила две ракеты, выпущенные истребителями F-16 ВВС Израиля

29-07-2021, 21:29

В Британии врачи разъяснили, почему от COVID-19 умирают даже дважды привившиеся пациенты

29-07-2021, 16:44

Баку не заинтересован в присутствии миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе

29-07-2021, 15:09

В Польше прошел протест против США с флагом России

28-07-2021, 22:09

Семь дней, которые потрясли мир: американский журналист оценил военные новинки РФ

28-07-2021, 20:49

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к смерти 10 тысяч человек

28-07-2021, 18:44

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о целях США в Африке

28-07-2021, 18:39

Россия использует комплексы «Бук» и «Панцирь» против авианалетов Израиля

28-07-2021, 12:59

Китай призывает РФ к объединению для противостояния США в космосе

28-07-2021, 11:09

Нулевой смертности от коронавируса в Швеции нашли объяснение

28-07-2021, 06:39

Пригожин рассказал о попытке США повлиять на африканские страны

27-07-2021, 20:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Совфеде отреагировали на угрозы США ударить по Черноморскому флоту РФ

В Совфеде отреагировали на угрозы США ударить по Черноморскому флоту РФ

2-08-2021, 19:34

0

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, дал интервью журналисту российского...

Подробнее
Иммунолог Крючков озвучил главный вопрос после смерти привитой на Кубани семьи

Иммунолог Крючков озвучил главный вопрос после смерти привитой на Кубани семьи

Вчера, 15:19

0

Иммунолог из Российской Федерации, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал расширенный комментарий о трагедии на...

Подробнее
В Смольном обнародовали статистику по заболевшим коронавирусом по трем российским вакцинам

В Смольном обнародовали статистику по заболевшим коронавирусом по трем российским вакцинам

2-08-2021, 17:29

0

Комитет по здравоохранению Петербурга сегодня в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском...

Подробнее
Врач Белозеров: тяжелобольных коронавирус «грызет, как собака»

Врач Белозеров: тяжелобольных коронавирус «грызет, как собака»

2-08-2021, 09:54

0

В России штамм «Дельта», который считается более опасным и агрессивным, чем уханьский вариант коронавируса, составляет...

Подробнее
Что делать, если нет сертификата о вакцинации от коронавируса на Госуслугах

Что делать, если нет сертификата о вакцинации от коронавируса на Госуслугах

Вчера, 02:04

0

В Министерстве здравоохранения республики Коми объяснили, что делать гражданам, которые не получили сертификат о...

Подробнее
Пандемия обошлась Москве в 600 миллиардов рублей: Названы люди с повышенной защитой от COVID-19

Пандемия обошлась Москве в 600 миллиардов рублей: Названы люди с повышенной защитой от COVID-19

2-08-2021, 11:24

0

Информационное издание URA.RU сообщило в понедельник, 2 августа, о том, какие расходы бюджета Москвы произошли за все...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Польше подожгли пункт вакцинации от коронавируса

В Польше подожгли пункт вакцинации от коронавируса

2-08-2021, 14:29

0

В Польше в ночь с воскресенья на понедельник неизвестные подожгли пункт вакцинации от коронавируса. К счастью, в...

Подробнее
В Забайкалье жители поселения Арахлейское не могут вести хозяйство из-за новой ТОР

В Забайкалье жители поселения Арахлейское не могут вести хозяйство из-за новой ТОР

2-08-2021, 12:49

0

Жители поселения Арахлейское Читинского района вынуждены отстаивать собственные земли, которые им сдают по неподъёмно...

Подробнее
В ЦВО объяснили появление «застрявшей» под мостом в Новосибирске пушки

В ЦВО объяснили появление «застрявшей» под мостом в Новосибирске пушки

2-08-2021, 13:14

0

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что самоходная пушка 2С7М «Малка» не застревала под мостом в...

Подробнее
Экономист Андрей Шпиленко: Повышение ключевой ставки до 6,5% укрепит курс рубля

Экономист Андрей Шпиленко: Повышение ключевой ставки до 6,5% укрепит курс рубля

2-08-2021, 16:49

0

Банк России по итогам заседания совета директоров в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку до 6,5% годовых:...

Подробнее