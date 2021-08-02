В КНР назвали российские суда проекта 22160 «шедевром среди прибрежных боевых кораблей»

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Авторы медиапортала Китая QQ-Tencent назвали «шедевром среди прибрежных боевых кораблей» корветы проекта 22160, принадлежащие России. По мнению обозревателей, благодаря своим высоким характеристикам и мощному вооружению они станут прекрасной альтернативой эсминцам.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о возможности приобретения корветов проекта 22160 для своего флота, причем будущую партию планируют построить по доработанному проекту. Модернизация представит собой установку новой системы противовоздушной обороны большой дальности, а также усиление корабельного вооружения. Предполагается, что предназначением корветов станет осуществление боевого дежурства по охране границ России.
Далеко не новость, что российский морской флот показывает серьезные успехи по своему оснащению. Корабли ВМФ выполняют задачи во многих частях Мирового океана. Однако авторы китайского портала подчеркивают, что океанский флот РФ утрачивает способность абсолютного контроля за пределами своих границ. Ключевыми судами надводного флота являются ракетные корабли, но их количество снижается вместе с возможностью Москвы проводить масштабные операции в океане.
Эксперты видят спасение в многоцелевых легких корветах, несущих управляемые ракеты. Их преимущество заключается в низкой стоимости, а также эффективности и высокой ударной мощи.
На данный момент три корвета проекта 22160 находятся на вооружении российского Черноморского флота. К 2024 году военно-промышленный комплекс страны обещает построить еще 6 таких кораблей. В будущем России понадобится больше таких корветов, так как они позволят действовать как в Черном, так и в Балтийском, Красном, Японском и Баренцевом морях.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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