Врачу в Канаде запретили критиковать вакцину от коронавируса

Сегодня, 16:14

0

Image 16+
Врачу в Канаде запретили критиковать вакцину от коронавируса

Доктор Чарльз Хоффе, врач общей практики из маленького городка в сельской местности Канады, был предупрежден органами здравоохранения Канады о недопустимости негативных высказываний о вакцинах и вакцинации. Об этом сегодня сообщил портал FranceSoir.

Согласно его информации, власти Канады уведомили врача о запрете говорить что-либо негативное о вакцинах людям, которые собираются вакцинироваться, даже если препараты могут привести к последствиям.

В марте нынешнего года, когда кампания по вакцинации населения от ковид в Канаде продолжалась третий месяц кряду, доктор Хоффе обратил внимание на серьезные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса у европейцев и американцев.

Врач решил не молчать и начал своим пациентам и друзьям-коллегам напоминать, что прививаться людям предлагают экспериментальными вакцинами, последствия которых неизвестны. Доктор поднял вопросы этики и заявил, что в случае серьезных тяжелых последствий эксперимент (вакцинация), должен быть завершен, передает Красная весна.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Врачу в Канаде запретили критиковать вакцину от коронавируса

Сегодня, 16:14

В Польше подожгли пункт вакцинации от коронавируса

2-08-2021, 14:29

«Все только начинается»: Питер Хотез предупредил о всплеске COVID-19 среди непривитых

1-08-2021, 19:39

Профессор Терхалле рассказал, когда Путин нападет на Евросоюз

30-07-2021, 17:49

Минобороны Великобритании обещало не провоцировать Китай в Южно-Китайском море

30-07-2021, 17:04

Издание Defence24: Французский Rafale «сбил» российский Су-35 во время учебного боя в Египте

30-07-2021, 15:19

В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе

30-07-2021, 14:14

Медслужба Англии признала завышение статистики по госпитализации пациентов с COVID-19

30-07-2021, 12:34

МО России: Сирия уничтожила две ракеты, выпущенные истребителями F-16 ВВС Израиля

29-07-2021, 21:29

В Британии врачи разъяснили, почему от COVID-19 умирают даже дважды привившиеся пациенты

29-07-2021, 16:44

Баку не заинтересован в присутствии миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе

29-07-2021, 15:09

В Польше прошел протест против США с флагом России

28-07-2021, 22:09

Семь дней, которые потрясли мир: американский журналист оценил военные новинки РФ

28-07-2021, 20:49

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к смерти 10 тысяч человек

28-07-2021, 18:44

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о целях США в Африке

28-07-2021, 18:39

Россия использует комплексы «Бук» и «Панцирь» против авианалетов Израиля

28-07-2021, 12:59

Китай призывает РФ к объединению для противостояния США в космосе

28-07-2021, 11:09

Нулевой смертности от коронавируса в Швеции нашли объяснение

28-07-2021, 06:39

Пригожин рассказал о попытке США повлиять на африканские страны

27-07-2021, 20:19

Выход фильма Bellingcat о провале СБУ по «Вагнергейту» анонсирован на 29 июля

27-07-2021, 13:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Совфеде отреагировали на угрозы США ударить по Черноморскому флоту РФ

В Совфеде отреагировали на угрозы США ударить по Черноморскому флоту РФ

2-08-2021, 19:34

0

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, дал интервью журналисту российского...

Подробнее
В Смольном обнародовали статистику по заболевшим коронавирусом по трем российским вакцинам

В Смольном обнародовали статистику по заболевшим коронавирусом по трем российским вакцинам

2-08-2021, 17:29

0

Комитет по здравоохранению Петербурга сегодня в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском...

Подробнее
Иммунолог Крючков озвучил главный вопрос после смерти привитой на Кубани семьи

Иммунолог Крючков озвучил главный вопрос после смерти привитой на Кубани семьи

Вчера, 15:19

0

Иммунолог из Российской Федерации, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал расширенный комментарий о трагедии на...

Подробнее
Герой России Богатов: Попытки Запада вмешаться в российские выборы провалятся

Герой России Богатов: Попытки Запада вмешаться в российские выборы провалятся

1-08-2021, 19:54

0

Член правления Лиги защиты ветеранов локальных войн не сомневается в силах и способности РФ пресечь любые провокации...

Подробнее
«Все только начинается»: Питер Хотез предупредил о всплеске COVID-19 среди непривитых

«Все только начинается»: Питер Хотез предупредил о всплеске COVID-19 среди непривитых

1-08-2021, 19:39

0

Американский врач Питер Хотез в беседе с CNN прогнозирует всплеск COVID-19. По его мнению, наиболее сложной будет...

Подробнее
Врач Белозеров: тяжелобольных коронавирус «грызет, как собака»

Врач Белозеров: тяжелобольных коронавирус «грызет, как собака»

2-08-2021, 09:54

0

В России штамм «Дельта», который считается более опасным и агрессивным, чем уханьский вариант коронавируса, составляет...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Что делать, если нет сертификата о вакцинации от коронавируса на Госуслугах

Что делать, если нет сертификата о вакцинации от коронавируса на Госуслугах

Вчера, 02:04

0

В Министерстве здравоохранения республики Коми объяснили, что делать гражданам, которые не получили сертификат о...

Подробнее
Пандемия обошлась Москве в 600 миллиардов рублей: Названы люди с повышенной защитой от COVID-19

Пандемия обошлась Москве в 600 миллиардов рублей: Названы люди с повышенной защитой от COVID-19

2-08-2021, 11:24

0

Информационное издание URA.RU сообщило в понедельник, 2 августа, о том, какие расходы бюджета Москвы произошли за все...

Подробнее
В Польше подожгли пункт вакцинации от коронавируса

В Польше подожгли пункт вакцинации от коронавируса

2-08-2021, 14:29

0

В Польше в ночь с воскресенья на понедельник неизвестные подожгли пункт вакцинации от коронавируса. К счастью, в...

Подробнее
В Забайкалье жители поселения Арахлейское не могут вести хозяйство из-за новой ТОР

В Забайкалье жители поселения Арахлейское не могут вести хозяйство из-за новой ТОР

2-08-2021, 12:49

0

Жители поселения Арахлейское Читинского района вынуждены отстаивать собственные земли, которые им сдают по неподъёмно...

Подробнее