Врачу в Канаде запретили критиковать вакцину от коронавируса

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Доктор Чарльз Хоффе, врач общей практики из маленького городка в сельской местности Канады, был предупрежден органами здравоохранения Канады о недопустимости негативных высказываний о вакцинах и вакцинации. Об этом сегодня сообщил портал FranceSoir.
Согласно его информации, власти Канады уведомили врача о запрете говорить что-либо негативное о вакцинах людям, которые собираются вакцинироваться, даже если препараты могут привести к последствиям.
В марте нынешнего года, когда кампания по вакцинации населения от ковид в Канаде продолжалась третий месяц кряду, доктор Хоффе обратил внимание на серьезные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса у европейцев и американцев.
Врач решил не молчать и начал своим пациентам и друзьям-коллегам напоминать, что прививаться людям предлагают экспериментальными вакцинами, последствия которых неизвестны. Доктор поднял вопросы этики и заявил, что в случае серьезных тяжелых последствий эксперимент (вакцинация), должен быть завершен, передает Красная весна.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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