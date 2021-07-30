В Польше подожгли пункт вакцинации от коронавируса

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В Польше в ночь с воскресенья на понедельник неизвестные подожгли пункт вакцинации от коронавируса. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошел в Замосце Люблинского воеводства Польши.
«В Замосце была подожжена санитарно-эпидемиологическая станция и мобильный пункт вакцинации. Для проведения расследования будет создана специальная оперативно-следственная группа», - информирует общественность местная полиция.
Огонь удалось быстро потушить, но инцидент стал резонансным.
Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчак рассказал, что сейчас проводятся очень интенсивные действия «в целях установления личностей и задержания совершивших это необычайно возмутительное, бандитское нападение». Стражи порядка надеются, что в этом помогут записи с камер наблюдения.
В свою очередь глава правительства Матеуш Моравецкий пригрозил суровым наказанием за такого рода действия, ведь деятельность антипрививочников привела к замедлению темпов вакцинации.
«Мы будем необычайно сурово подходить к такого типа актам», - пообещал премьер, выступая в эфире Польского телевидения.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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