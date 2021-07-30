«Все только начинается»: Питер Хотез предупредил о всплеске COVID-19 среди непривитых

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Американский врач Питер Хотез в беседе с CNN прогнозирует всплеск COVID-19. По его мнению, наиболее сложной будет ситуация на Юге США. Дельта-штамм начнет все больше поражать непривитых.
Как, к примеру, это уже произошло в Джорджии - за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом там увеличился втрое.
«К сожалению, мы можем ожидать, что число людей с COVID будет продолжать расти. Люди, которые не прошли вакцинацию или пропустили вторую дозу вакцины, служат мишенями для заражения», – поделилась своими прогнозами комиссар по здравоохранению Джорджии доктор Кэтлин Э. Туми.
Специалисты CDC указывают, что больше всего заразившихся именно в тех штатах, где уровень вакцинации населения наименьший.
Меньше всего привитых сейчас в Алабаме и Арканзасе. Оба компонента вакцины там поставили менее 40 процентов населения.
Согласно последним данным CDC, в целом в США полностью привились от коронавируса немногим более 49 процентов.
Специалисты в своих прогнозах на будущее нерадостны - более заразный дельта-штамм коронавируса будет распространяться до тех пор, пока не привьется большая часть населения страны.
Если ситуацию не переломить, рост антипрививочников и недоверия населения к программе вакцинации приведет к тому, что «дельта» будет ходить и собирать свои жертвы вплоть до 2022 года.
Содиректор Центра разработки вакцин при Техасской детской больнице Питер Хотез убежден, что уже через несколько недель произойдет «большое и резкое увеличение числа тяжело заболевших».
В то же время директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США, доктор Рошель Валенски считает, что если прибегнуть к ужесточению эпидмер и увеличить темпы вакцинации, то уже к концу этого года удастся взять распространение коронавируса под контроль.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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