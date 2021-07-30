Профессор Терхалле рассказал, когда Путин нападет на Евросоюз

Президент России Владимир Путин имеет все шансы дождаться момента, удобного для нападения на Евросоюз. Такого мнения придерживается профессор Королевского колледжа Лондона и бывший старший советник британского Vинистерства обороны Максимилиан Терхалле.

Британское издание Daily Express обратило внимание на его статью в американской Politico, где он порассуждал о долгоиграющих последствиях договоренностей между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джозефом Байденом по газопроводу "Северный поток-2". По его мнению, они могут привести к тому, что Россия вначале нападет на Украину, а затем и на всю Европу.

При этом подстегнуть нападение якобы может Китай. Существующее соперничество между Пекином и Вашингтоном грозит перерасти в полномасштабную войну. Штатам же не под силу вести две крупных войны в одночасье.

И если полномасштабный военный конфликт между Америкой и Китаем станет реальность., Путин, как прогнозирует профессор, пойдет сначала на Киев, а затем и на всю Европу. При этом ЕС будет лишен поддержки Штатов - удар ему придется держать самостоятельно.

«И по этой причине такой конфликт дал бы Путину столь желанную возможность поквитаться за поражение России в конце холодной войны в 1991 году», - подытожил сказанное Терхалле в переводе ИноСМИ.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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