Минобороны Великобритании обещало не провоцировать Китай в Южно-Китайском море

Глава Пентагона Ллойд Остин сделал публичное заявление касательно дальнейшего передвижения корабля Королевских ВМС Великобритании Queen Elizabeth, который пребывает возле Индо-Тихоокеанских вод. Остин указал, что корабль не будет устраивать провокации в Южно-Китайском море и не будет прокладывать маршрут через Тайваньский пролив, передает «ИноСМИ».

Глава американского ведомства Ллойд Остин заверил КНР в том, что авианосная группа во главе с Queen Elizabeth не будет отправляться «на другой конец света», чтобы осуществить провокации.

Несмотря на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что ударная группа авианосцев выберет самый короткий путь, который подразумевает «спорные воды Южно-Китайского моря», глава Пентагона опроверг данное заявление.

«США старается помогать своим союзникам в разных регионах мира, в том числе и Индо-Тихоокеанских водах. Однако никаких провокаций в Южно-Китайском море не последует, и китайские морские границы нарушены не будут», - отметил Остин.

Известно, что накануне Defender из состава авианосной ударной группы заходил в Бруней, который омывается Южно-Китайским морем — однако после непродолжительных маневров эсминец вернулся в состав АУГ.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700