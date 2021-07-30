Минобороны Великобритании обещало не провоцировать Китай в Южно-Китайском море

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Глава Пентагона Ллойд Остин сделал публичное заявление касательно дальнейшего передвижения корабля Королевских ВМС Великобритании Queen Elizabeth, который пребывает возле Индо-Тихоокеанских вод. Остин указал, что корабль не будет устраивать провокации в Южно-Китайском море и не будет прокладывать маршрут через Тайваньский пролив, передает «ИноСМИ».
Глава американского ведомства Ллойд Остин заверил КНР в том, что авианосная группа во главе с Queen Elizabeth не будет отправляться «на другой конец света», чтобы осуществить провокации.
Несмотря на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что ударная группа авианосцев выберет самый короткий путь, который подразумевает «спорные воды Южно-Китайского моря», глава Пентагона опроверг данное заявление.
«США старается помогать своим союзникам в разных регионах мира, в том числе и Индо-Тихоокеанских водах. Однако никаких провокаций в Южно-Китайском море не последует, и китайские морские границы нарушены не будут», - отметил Остин.
Известно, что накануне Defender из состава авианосной ударной группы заходил в Бруней, который омывается Южно-Китайским морем — однако после непродолжительных маневров эсминец вернулся в состав АУГ.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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