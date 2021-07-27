МО России: Сирия уничтожила две ракеты, выпущенные истребителями F-16 ВВС Израиля

Японец Маэтани рассказал, как перенес коронавирус COVID-19 после вакцинации «Спутником V»
Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани легко перенести коронавирусную инфекцию. На портале «Майнити...Подробнее
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сделал заявление о том, что два израильских истребителя F-16, не заходя в воздушное пространство Сирии, выпустили две ракеты по объектам в провинции Дамаск.
По словам адмирала, атака на сирийские объекты была проведена ночью. Сами самолеты в воздушное пространство Сирии не заходили, а нанесли удар с юго-западного направления. Обе ракеты были уничтожены средствами ПВО России «Бук-М2Э».
Напомним: на днях из-за очередного израильского удара получил повреждения корпус исследовательского центра в провинции Алеппо.
Портал Secretra пишет о том, что Россия устала мириться с ситуацией между Израилем и Сирией. И намерена помочь Дамаску с модернизацией системы ПВО. Это выражается в поставках более современных комплексов и обучении специалистов. Сегодня известно о наличии на вооружении САР ЗРК С-300, «Панцирей-С1», а также «Бук-2МЕ».
Есть сведения, что 25 июля 2 израильских F-16 во время полета над Ливаном нанесли удары по объектам в провинции Хомс, однако все снаряды были уничтожены в воздухе.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани легко перенести коронавирусную инфекцию. На портале «Майнити...Подробнее
С начала пандемии коронавируса власти Швеции тянули с введением карантина в стране, тогда как весь мир находился на...Подробнее
Глава Минздрава технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров признался, что при организации прививочной кампании...Подробнее
Авторы американского издания The National Interest сообщают, что у американских экспертов возникла масса вопросов к...Подробнее
Генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов сообщил о том, что его предприятие...Подробнее
По несколько суток в Екатеринбурге больные с COVID-19 вынуждены ждать врачей. Об этом они рассказывают местным СМИ,...Подробнее
22 июля в России впервые выявили бразильский гамма-штамм коронавируса. Как говорят ученые, бразильский штамм заразнее...Подробнее
На Урале взволнованы внезапной кончиной двух мужчин. Так, в Екатеринбурге на минувшей неделе внезапно ушел из жизни...Подробнее
После того, как человек привился от коронавируса, напитки с содержанием спирта рекомендуется не принимать как минимум,...Подробнее
Россельхознадзор проанализировал образцы почвы с земельных участков сельхозназначения в Суздальском и Ковровском...Подробнее
Комментировать