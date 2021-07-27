МО России: Сирия уничтожила две ракеты, выпущенные истребителями F-16 ВВС Израиля

Сегодня, 21:29

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МО России: Сирия уничтожила две ракеты, выпущенные истребителями F-16 ВВС Израиля

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сделал заявление о том, что два израильских истребителя F-16, не заходя в воздушное пространство Сирии, выпустили две ракеты по объектам в провинции Дамаск.

По словам адмирала, атака на сирийские объекты была проведена ночью. Сами самолеты в воздушное пространство Сирии не заходили, а нанесли удар с юго-западного направления. Обе ракеты были уничтожены средствами ПВО России «Бук-М2Э».

Напомним: на днях из-за очередного израильского удара получил повреждения корпус исследовательского центра в провинции Алеппо.

Портал Secretra пишет о том, что Россия устала мириться с ситуацией между Израилем и Сирией. И намерена помочь Дамаску с модернизацией системы ПВО. Это выражается в поставках более современных комплексов и обучении специалистов. Сегодня известно о наличии на вооружении САР ЗРК С-300, «Панцирей-С1», а также «Бук-2МЕ».

Есть сведения, что 25 июля 2 израильских F-16 во время полета над Ливаном нанесли удары по объектам в провинции Хомс, однако все снаряды были уничтожены в воздухе.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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