Баку не заинтересован в присутствии миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе

Азербайджан не намерен оказывать поддержку миротворческой миссии РФ, которая проходит в Нагорном Карабахе. И.О министра обороны Армении Никол Пашинян указал, что Баку продолжает вести пропаганду против действий РФ в Карабахе, а также осуществляет провокации на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik».

По заявлению и.о. министра обороны Армении Никола Пашиняна, президент Азербайджана Ильхам Алиев до сих пор не подписал постановление о подтверждении законности действий российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. В связи с этим азербайджанская сторона продолжает осуществлять незаконные суды над армянскими военнопленными, которые были захвачены в зоне ответственности российских миротворцев.

«Та широкая пропаганда против миротворцев, которая культивируется в Азербайджане, говорит о том, что Баку не намерен поддерживать присутствие миротворческой миссии РФ в Карабахе — более того, своими действиями Алиев демонстрирует, что готов оказывать и более решительные действия против действия российских миротворцев, которые устанавливают мир и стабильность в Нагорном Карабахе», - заявил Никол Пашинян.

Политик также раскритиковал действия Баку в отношении разблокировки региональных коммуникаций, поскольку азербайджанская сторона навязывает свои маршруты и «коридоры», хотя этот вопрос должен оставаться в приоритете армянских властей.

«Как Армении необходимо установить связь с Россией, Центральной Азией и Ираном через территорию Азербайджана, так и Азербайджану с Нахичеваном, Ираном и Грузией — через территорию Армении», - добавил Пашинян.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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