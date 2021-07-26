Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о целях США в Африке

Российский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос британской корпорации BBC, планирующей снять фильм о ситуации в Ливии и жизни граждан страны в условиях гражданской войны. Слова предпринимателя передает пресс-служба компании «Конкорд».

Евгений Пригожин заметил, что Россия в своих отношениях с Ливией исходит исключительно из соображений мира, тогда как США преследуют цель захватить влияние над этой территорией.

«Русские несут миру добро и справедливость. Американцы же, напротив, — огромное количество зла. Начиная от бомбежки Хиросимы и Нагасаки, заканчивая захватом множества стран и навязыванием им своей «демократии», - уверен бизнесмен.

По мнению Пригожина, BBC следует рассказать о причастности США к трагическим событиям, которые произошли в некоторых африканских странах.

«США ввергли самую богатую страну Африки в гражданскую войну, убили ее лидера Муаммара Каддафи, уничтожили бомбардировками большую часть ее инфраструктуры и наполнили Ливию несметным количеством террористов, на борьбу с которыми ушло 10 лет. И к сожалению, на мой взгляд, многие из них интегрированы во власть», — заявил Пригожин.

Предприниматель подчеркнул, что власти США и другие страны Запада прикладывают массу усилий для дестабилизации ситуации в Ливии, и добавил, что для более детального раскрытия темы ливийского конфликта без антироссийской риторики создатели фильма могли бы обратиться к экспертам, которые изучают обстановку в этой североафриканской стране.

«Я ничего не слышал о нарушении прав человека в Ливии со стороны россиян и уверен, что это абсолютная ложь. Но если вы хотите подробный список таких нарушений со стороны США и их союзников по всему миру, то я рекомендую вам обратиться в Фонд борьбы с репрессиями за более подробными комментариями. Или к Максиму Шугалею, который без суда и следствия был брошен в ливийскую тюрьму «Митига», где пережил лишения и пытки, и больше других знает о нарушении прав человека в этой стране. Мой вам совет, оперируйте фактами, а не вашими русофобскими настроениями», — заключил предприниматель.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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