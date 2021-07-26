Семь дней, которые потрясли мир: американский журналист оценил военные новинки РФ

Американский обозреватель издания «Strategic Culture» Роберт Бридж прокомментировал новые военные разработки России, которые были представлены на выставке МАКС-2021. Эксперт указал, что данное событие буквально потрясло мировое сообщество представленным вооружением, которое далеко опередило существующие технологии западных стран, передает «ПолитРоссия».

Журналист Роберт Бридж оценил представленное российское вооружение как «не имеющее аналогов во всем мире» — особенно впечатлил американского эксперта новейший истребитель Су-75 Checkmate. Эксперт указал, что презентация данного истребителя была по-настоящему фееричной, в духе голливудского боевика.

«Чтобы увидеть российский стелс, на выставке образовалась очередь длиной полкилометра. Это настоящее чудо военной инженерии, которое в очередной раз показало, что Россия давно отошла от использования старых советских технологий», - прокомментировал специалист.

Журналист отметил, что помимо очевидных преимуществ Су-75 Checkmate в виде невероятной мощи о скорости, данная модель является довольно бюджетной и оценивается всего в 30 млн долларов — это позволит поставлять истребитель на экспорт странам со скромным военным бюджетом.

«Есть сведения, что истребителем 5 поколения Су-75 Checkmate уже заинтересовались Египет, Иран, Сирия, Венесуэлла и прочие страны. Помимо презентации Су-75, Россия провела испытательный пуск ракеты Циркон, которая двигалась со скоростью, всемеро превышающую скорость звука. В конце выставки был проведен парад в честь дня ВМФ, где был представлен внушительный ракетный крейсер Маршал Устинов. Эти семь дней, в ходе которых Россия демонстрировала свои новейшие разработки, буквально потрясли мир», - заключил аналитик.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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