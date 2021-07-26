Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к смерти 10 тысяч человек

Глава Минздрава технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров признался, что при организации прививочной кампании от коронавируса в стране были допущены ошибки, которые привели к гибели 10 тысяч человек. Об этом сообщает «ТАСС».

«В самом начале вакцинации власти Болгарии не дали приоритета гражданам старше 60 лет и лицам с тяжелыми заболеваниями. Эксперты считают, что эта ошибка спровоцировала смерть около 10 тысяч пациентов в ходе второй волны коронавируса. Мы могли бы спасти эти жизни, ведь среди умерших около 80% были люди пожилого возраста», - поделился представитель Минздрава Болгарии.

Помимо этого, Болгария совершила ошибку и при заказе вакцин от коронавируса. Так, в ущерб другим препаратам, одобренным Евросоюзом (Pfizer, Moderna и Janssen), была заказана вакцина AstraZeneca. Поставки случились с задержками, поэтому к концу февраля были привиты лишь около 200 тысяч жителей Болгарии.

На данный момент вакцинацию в стране прошли 16% населения. 18% получили только первый компонент вакцины. По данным показателям Болгария занимает последнее место в Евросоюзе.

Напомним: за весь период пандемии в Болгарии было зарегистрировано 424 тысячи заболевших. Среди них 18 тысяч скончались.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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