В Польше прошел протест против США с флагом России

Вчера, 22:09

0

Image 16+
В Польше прошел протест против США с флагом России

В Польше возмутились агитационным маршем против ЛГБТ-пропаганды, который состоялся перед посольством Соединенных Штатов в Варшаве. 

Митингующие прошли возле дипломатического представительства, выкрикивая: 

«Посольство США — посольство ЛГБТ!», «Янки — домой!».

Больше всего нареканий вызвал огромный российский триколор с изображением двуглавого орла, который пронес активист, шагающий во главе колонны.

Некоторые поляки предположили, что неофициальным организатором акции является Россия.

«Честно говоря, я не думала, что доживу до того времени, когда во главе любого протеста в Польше будут маршировать с российскими флагами. Очевидно, Кремль достиг больших успехов в том, чтобы запутать Польшу. По всей видимости, зеленые человечки Володи уже укоренились в нашей стране», - возмутилась в сети местная блогерша.

По данным «Евразия Daily», скандальную акцию организовал известный в стране актер и режиссер Войцех Ольшанский. Он задался целью выступить против американцев как против «агитаторов сомнительного мейнстрима».

Ранее Ольшанский уже неоднократно был возмутителем спокойствия поляков. Ранее он заявлял, что польские власти готовят страну к войне с Россией и призывал матерей задуматься, надо ли им это.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Польше прошел протест против США с флагом России

Вчера, 22:09

Семь дней, которые потрясли мир: американский журналист оценил военные новинки РФ

Вчера, 20:49

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к смерти 10 тысяч человек

Вчера, 18:44

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о целях США в Африке

Вчера, 18:39

Россия использует комплексы «Бук» и «Панцирь» против авианалетов Израиля

Вчера, 12:59

Китай призывает РФ к объединению для противостояния США в космосе

Вчера, 11:09

Нулевой смертности от коронавируса в Швеции нашли объяснение

Вчера, 06:39

Пригожин рассказал о попытке США повлиять на африканские страны

27-07-2021, 20:19

Выход фильма Bellingcat о провале СБУ по «Вагнергейту» анонсирован на 29 июля

27-07-2021, 13:29

Боевики CPC должны понести ответственность за жестокое убийство в ЦАР

26-07-2021, 18:59

«Выглядит совсем уж плохо»: эксперт о новом расследовании Bellingcat

26-07-2021, 15:09

Какие меры принимает Европа для сдерживания распространения дельта-варианта коронавируса

26-07-2021, 10:29

В Турции опять встал вопрос закрытия страны: названы предполагаемые даты

25-07-2021, 06:54

«Не имеет аналогов»: военные эксперты США неохотно признали мощь армии России

21-07-2021, 21:44

Афроамериканец намерен отправить в тюрьму следователей и руководство полиции в городе Конкорд

21-07-2021, 13:49

Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

20-07-2021, 22:54

Адвокаты Reed Smith отстаивать интересы осужденного в США гражданина России

20-07-2021, 22:24

Когда закончится коронавирус: опубликовано тайное пророчество Ванги

20-07-2021, 09:39

«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева

19-07-2021, 22:54

Ученые из Кубы объявили о крайне высокой эффективности их вакцины от коронавируса

18-07-2021, 06:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты

Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты

26-07-2021, 20:54

0

Турецкое издание Haber7 опубликовало информацию о том, что российским военнослужащим дан приказ сбивать израильские...

Подробнее
Нулевой смертности от коронавируса в Швеции нашли объяснение

Нулевой смертности от коронавируса в Швеции нашли объяснение

Вчера, 06:39

0

С начала пандемии коронавируса власти Швеции тянули с введением карантина в стране, тогда как весь мир находился на...

Подробнее
Подросткам перед вакцинацией от коронавируса придется сделать ПЦР тест

Подросткам перед вакцинацией от коронавируса придется сделать ПЦР тест

26-07-2021, 08:09

0

Как известно, в России обсуждается возможность вакцинации от коронавирусов подростков. Если это будет одобрено, то...

Подробнее
«Выглядит совсем уж плохо»: эксперт о новом расследовании Bellingcat

«Выглядит совсем уж плохо»: эксперт о новом расследовании Bellingcat

26-07-2021, 15:09

0

В Bellingcat анонсировали выход фильма, посвященного «Вагнергейту» - событию 2020 года, когда в Белоруссии были...

Подробнее
Какие меры принимает Европа для сдерживания распространения дельта-варианта коронавируса

Какие меры принимает Европа для сдерживания распространения дельта-варианта коронавируса

26-07-2021, 10:29

0

Страны Европы предпринимают различные меры по сдерживанию стремительного распространения дельта-штамма коронавируса. О...

Подробнее
На Алтае в детском лагере произошла вспышка коронавируса COVID-19

На Алтае в детском лагере произошла вспышка коронавируса COVID-19

26-07-2021, 12:09

0

В детском лагере «Манжерок» на Алтае зафиксирована вспышка COVID-19. По данным Минобрнауки края, заболели 24 ребенка и...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Боевики CPC должны понести ответственность за жестокое убийство в ЦАР

Боевики CPC должны понести ответственность за жестокое убийство в ЦАР

26-07-2021, 18:59

0

К такому выводу пришли сотрудники миротворческой миссии ООН (МИНУСКА) в Центральноафриканской Республике. Радикалы...

Подробнее
Проблемы с водой в Рыбном Рязанской области аукнулись гепатитом А

Проблемы с водой в Рыбном Рязанской области аукнулись гепатитом А

26-07-2021, 18:29

0

СМИ сообщают: в четырех больницах Рязани отделения заполнены больными с гепатитом А. Пациенты с диагнозом «гепатит А» в...

Подробнее
Губернатор Кировской области заразился коронавирусом COVID-19 после прививки

Губернатор Кировской области заразился коронавирусом COVID-19 после прививки

26-07-2021, 14:19

0

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил о том, что получил тест на коронавирус с положительным результатом....

Подробнее
В российской Biocad рассказали о новой вакцине от коронавируса COVID-19

В российской Biocad рассказали о новой вакцине от коронавируса COVID-19

27-07-2021, 04:49

0

Генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов сообщил о том, что его предприятие...

Подробнее