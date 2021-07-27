В Польше прошел протест против США с флагом России

В Польше возмутились агитационным маршем против ЛГБТ-пропаганды, который состоялся перед посольством Соединенных Штатов в Варшаве.

Митингующие прошли возле дипломатического представительства, выкрикивая:

«Посольство США — посольство ЛГБТ!», «Янки — домой!».

Больше всего нареканий вызвал огромный российский триколор с изображением двуглавого орла, который пронес активист, шагающий во главе колонны.

Некоторые поляки предположили, что неофициальным организатором акции является Россия.

«Честно говоря, я не думала, что доживу до того времени, когда во главе любого протеста в Польше будут маршировать с российскими флагами. Очевидно, Кремль достиг больших успехов в том, чтобы запутать Польшу. По всей видимости, зеленые человечки Володи уже укоренились в нашей стране», - возмутилась в сети местная блогерша.

По данным «Евразия Daily», скандальную акцию организовал известный в стране актер и режиссер Войцех Ольшанский. Он задался целью выступить против американцев как против «агитаторов сомнительного мейнстрима».

Ранее Ольшанский уже неоднократно был возмутителем спокойствия поляков. Ранее он заявлял, что польские власти готовят страну к войне с Россией и призывал матерей задуматься, надо ли им это.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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