В Польше прошел протест против США с флагом России

Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты
Турецкое издание Haber7 опубликовало информацию о том, что российским военнослужащим дан приказ сбивать израильские...Подробнее
В Польше возмутились агитационным маршем против ЛГБТ-пропаганды, который состоялся перед посольством Соединенных Штатов в Варшаве.
Митингующие прошли возле дипломатического представительства, выкрикивая:
«Посольство США — посольство ЛГБТ!», «Янки — домой!».
Больше всего нареканий вызвал огромный российский триколор с изображением двуглавого орла, который пронес активист, шагающий во главе колонны.
Некоторые поляки предположили, что неофициальным организатором акции является Россия.
«Честно говоря, я не думала, что доживу до того времени, когда во главе любого протеста в Польше будут маршировать с российскими флагами. Очевидно, Кремль достиг больших успехов в том, чтобы запутать Польшу. По всей видимости, зеленые человечки Володи уже укоренились в нашей стране», - возмутилась в сети местная блогерша.
По данным «Евразия Daily», скандальную акцию организовал известный в стране актер и режиссер Войцех Ольшанский. Он задался целью выступить против американцев как против «агитаторов сомнительного мейнстрима».
Ранее Ольшанский уже неоднократно был возмутителем спокойствия поляков. Ранее он заявлял, что польские власти готовят страну к войне с Россией и призывал матерей задуматься, надо ли им это.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Турецкое издание Haber7 опубликовало информацию о том, что российским военнослужащим дан приказ сбивать израильские...Подробнее
С начала пандемии коронавируса власти Швеции тянули с введением карантина в стране, тогда как весь мир находился на...Подробнее
Как известно, в России обсуждается возможность вакцинации от коронавирусов подростков. Если это будет одобрено, то...Подробнее
В Bellingcat анонсировали выход фильма, посвященного «Вагнергейту» - событию 2020 года, когда в Белоруссии были...Подробнее
Страны Европы предпринимают различные меры по сдерживанию стремительного распространения дельта-штамма коронавируса. О...Подробнее
В детском лагере «Манжерок» на Алтае зафиксирована вспышка COVID-19. По данным Минобрнауки края, заболели 24 ребенка и...Подробнее
К такому выводу пришли сотрудники миротворческой миссии ООН (МИНУСКА) в Центральноафриканской Республике. Радикалы...Подробнее
СМИ сообщают: в четырех больницах Рязани отделения заполнены больными с гепатитом А. Пациенты с диагнозом «гепатит А» в...Подробнее
Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил о том, что получил тест на коронавирус с положительным результатом....Подробнее
Генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов сообщил о том, что его предприятие...Подробнее
Комментировать