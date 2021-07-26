Россия использует комплексы «Бук» и «Панцирь» против авианалетов Израиля

На страницах британского информационного издания Rai Al Youm появился материал, в котором авторы пишут о том, что воинские подразделения Российской Федерации ликвидировали 7 израильских ракет на территории Сирийской Арабской Республики. Ракетные удары были предприняты военнослужащими Израиля по важным стратегическим объектам на территории САР. Информацию об этом передал российский портал ИноСМИ.

В своей публикации автор материала рассказывает, что в начале прошедшей недели Министерство обороны Российской Федерации первый раз представило информационное сообщение о том, что российские боевые ударные системы «Панцирь-С» и «Бук-М2», дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики, стоящие на вооружении подразделений противовоздушной обороны Сирии, уничтожили ракеты неприятеля. Этими боевыми зарядами Израиль планировал ликвидировать сирийские объекты инфраструктуры и военных укреплений. Журналист задается вопросом, значит ли это, что российские власти радикально изменили свое отношение к израильской агрессии.

«Станем ли мы свидетелями более масштабных авиаударов Израиля по Сирии в ответ на заявление русских, и будет ли в таком случае Россия предпринимать серьезные шаги, чтобы противостоять израильской агрессии? Мы узнаем ответ на этот вопрос в ближайшие дни», — пишет он.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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