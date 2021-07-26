Китай призывает РФ к объединению для противостояния США в космосе

Пекин намерен задействовать Москву для противодействия контроля США в космическом пространстве. Указывается, что Вашингтон совместно с Лондоном подготавливает новый радарный комплекс, который фактически возьмет под контроль большую часть космического пространства — в связи с этим Китай призвал Россию объединить усилия для эффективного отпора, передает «ИноСМИ».

Уникальная разработка «Усовершенствованное радарное средство для глубокого космоса (DARC)» будет способна обнаруживать цель размером с футбольный мяч в дальнем космосе на расстоянии 36 тысяч километров — об этом заявили американские исследователи.

Вашингтон официально заявил, что такая разработка будет проводить маневры, связанные сугубо с безопасностью космоса — однако китайские аналитики указали, что США намеревается перевести контроль космического пространства в единоличное распоряжение.

«Чтобы причина по созданию такого радара казалась более обоснованной, они обвинили КНР и РФ в проведении в космосе мнимых безответственных и безрассудных испытаний оружия против спутников. Данная стратегия США свидетельствует об изменении сферы глобального военного соперничества. Пекин и Москва должны объединить усилия, чтобы оказать решительное сопротивление тотальной гегемонии США в космическом пространстве», - прокомментировали китайские специалисты.

Эксперты подчеркнули, что Вашингтон намеренно запугивает мировое сообщество «российской угрозой» в космосе, чтобы иметь возможность увеличить на законных основаниях военный бюджет, разработку и производство новых вооружений и боевых платформ — в том числе, и в космической сфере.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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