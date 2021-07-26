Нулевой смертности от коронавируса в Швеции нашли объяснение

Сегодня, 06:39

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Нулевой смертности от коронавируса в Швеции нашли объяснение

С начала пандемии коронавируса власти Швеции тянули с введением карантина в стране, тогда как весь мир находился на самоизоляции. Позже смертность в стране стала расти, после чего все же власти осознали свои ошибки. Однако с 22 июля в Швеции не зарегистрировано ни одного летального случая в результате коронавируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По началу «политика» невмешательства в борьбу с инфекцией в Швеции подвергалась сильнейшей критике со стороны многих стран, однако сегодня шведы продолжают следовать данному методу и, как оказалось, ни в чем не проигрывают. В стране открыт туризм, школы, предприятия, а местный Минздрав, наоборот, не рекомендует ношение масок.

Спустя год эксперты осознали, что Швеция действительно поступила правильно. Несмотря на то, что карантин у них был крайне короткий, смертность от коронавируса была ниже, чем в остальных европейских странах. Да и экономика страны практически не пострадала.

«Швеция сегодня свободнее и здоровее, чем практически каждая другая европейская страна», - отметил автор портала Foundation for Economic Education Джон Милтимор.

Как объясняют шведские власти, упор делался не на массу ограничений, а на разум и сознательность граждан. Конечно, вводились временные ограничения в виде изменения графика работы ресторанов или запретов на массовые скопления людей, но они были крайне незначительными.

В начале лета текущего года показатели заражения и смертности в Швеции резко упали. Некоторые утверждают, что в этом стране помогла теплая погода и распространение вакцинации, но другие связывают низкие показатели с несвоевременной регистрацией всех случаев смерти за определенную дату.

Отметим, что за весь период пандемии в Швеции было зарегистрировано около 1,1 миллиона случаев заболевания. Из них скончались чуть более 14 тысяч граждан. На данный момент уровень заболеваемости в стране довольно невысокий.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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