Пригожин рассказал о попытке США повлиять на африканские страны

Сегодня, 20:19

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Пригожин рассказал о попытке США повлиять на африканские страны

Представители спецслужб США рекомендовали правительствам африканских стран не оказывать помощь частному самолету, якобы принадлежащему петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину, сообщает издание Africa Intelligence.

В публикации сказано, что Министерство транспорта Чада запретило Управлению гражданской авиации оказывать помощь самолету Embraer Legacy 600 с серийным номером 14501008, который якобы принадлежит «компании Пригожина».  

«Все службы помощи в аэропорту обязаны соблюдать эту инструкцию», - сказано в сообщении. 

Коллектив издания «Русская планета» обратился к Евгению Пригожину за разъяснениями по этому поводу. Бизнесмен заявил, что не имеет никакого отношения к упомянутому самолету.

«Хочу официально вас уведомить, что этот самолет мне не принадлежит. И никакого отношения к нему я не имею», - заявил предприниматель. 

По некоторым данным, Embraer Legacy 600 сдавался в аренду. 

«В ЦАР, как следует из СМИ, он перевозил премьер-министра Фирмина Нгребаду. После чего, согласно сообщениям тех же СМИ, огромное количество американских чиновников и дипломатов, вместо того, чтобы заниматься делом, устроили истерику и стали гоняться за бедным Нгребадой, а также заваливать уважаемых людей письмами», – отметил бизнесмен. 

Евгений Пригожин считает, что американские спецслужбы таким образом подталкивают африканские страны к нарушению закона. По мнению предпринимателя, компании, которой принадлежит самолет, необходимо обратиться в суд. 

 «Я думаю, что это не погоня за неким самолетом, а попытка навязать африканским странам участие в беззаконии. Я надеюсь, что компания-владелец самолёта не только выиграет суды и оспорит незаконные действия чиновников США, но и отсудит компенсацию, которую можно получить за счет ареста американской госсобственности на территории РФ. А высококвалифицированных юристов я им с удовольствием порекомендую», – резюмировал Пригожин. 


Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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