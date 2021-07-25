После многочисленных переносов фильм-расследование «Вагнергейт» от Bellingcat получил дату выхода. Ключевой сотрудник организации Христо Грозев назначил релиз на 29 июля 2021 года.

Именно в этот день год назад в Белоруссии были задержаны 33 россиянина из-за подозрений в организации протестов в стране. Впоследствии стало известно, что таким образом был сорван «блестящий» план СБУ по захвату граждан России в Киеве.

Вскоре СМИ сообщили, что украинские спецслужбы готовили арест группы россиян, предварительно экстренно посадив самолет в Киеве. Задержанных хотели выдать за сотрудников «ЧВК Вагнера» и обвинить в развязывании военных действий на территории Донбасса.

Однако операцию удалось сорвать, россияне не были выданы Белоруссией по требованию Киева и вернулись домой. Источники в спецслужбах утверждают, что провал произошел из-за утечки информации из администрации президента Украины. В отношении Владимира Зеленского в настоящее время готовится возбуждение уголовного дела о госизмене.

На чем будет сконцентрировано новое «расследование» Bellingcat, до сих пор неизвестно. Возможно британцы возьмут во внимание ошибку Зеленского, но эксперты уверены, что последнее слово остается за западными спецслужбами, с которыми связывают журналистов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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