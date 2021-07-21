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К такому выводу пришли сотрудники миротворческой миссии ООН (МИНУСКА) в Центральноафриканской Республике.
Радикалы напали на жителей коммуны Куки утром 21 июля. Они открыли огонь по жителям населенного пункта, в результате чего погибли десять человек.
Миротворцы ООН сообщили, что ответственность за совершение жестокого убийства должны понести боевики из «Коалиции патриотов за перемены». Радикалы этого конгломерата годами терроризировали жителей страны, пока правительственная армия при поддержке российских союзников не дала отпор бандитам.
Правительство ЦАР уже инициировало расследование по факту произошедшего, которое находится на особом контроле властей. Армия страны в ближайшее время усилит свои рейды и уничтожит остатки бандформирований.
Силовики продолжают обучение у российских инструкторов, которых на Западе причисляют к «ЧВК Вагнера». Россияне организовали профессиональную подготовку для военнослужащих ЦАР, чем существенно повысили их боеспособность.
Неизвестные ранее пытались убедить жителей префектуры Уам, что ответственность за нападение на граждан лежит на российских инструкторах. Однако центральноафриканцы не вышли на митинг против российского присутствия даже несмотря на обещанное вознаграждение.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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