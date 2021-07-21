«Выглядит совсем уж плохо»: эксперт о новом расследовании Bellingcat

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В Bellingcat анонсировали выход фильма, посвященного «Вагнергейту» - событию 2020 года, когда в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Случилось это в конце июля - белорусские спецслужбы обвиняли граждан РФ в дестабилизации обстановки, вернуться на родину россиянам удалось только 14 августа. Позднее стали появляться слухи, что изначально все было спланировано спецслужбами Украины ради захвата россиян, но операция сорвалась.
Независимый военный эксперт Евгений Норин прокомментировал анонс Bellingcat, отметив, что эта организацию всегда используют, когда британское и американское государства хотят выдвинуть обвинения не от своего лица. Также он заметил, что в Bellingcat всегда стараются придать веса и серьезности любым своим заявлениям.
«Беллингкэт» – это люди, которые даже мем про котиков не станут показывать без двадцати страниц анализа контекста, отслеживания биллинга и ссылки на спутниковые карты, даже если карты придется в фотошопе рисовать, а свидетелей подкупать, чтобы они нужные вещи говорили. То есть это люди, которые совершенно точно будут яростно подгонять задачу под решение, но они в любом случае постараются сделать это красиво», – указал Норин.
Эксперт напомнил, что Украина, по сути, игрок той же команды, поэтому случай с «Вагнергейтом» выглядит «совсем уж плохо».
«Украинские власти могут хоть расстреливать объекты гражданской инфраструктуры в повстанческих республиках, хоть пытать людей в СБУ, хоть формировать боевые отряды тонтон-макутов и напускать их на людей – Bellingcat их будет разве что журить за недостаточную эффективность. Это союзник», – заметил специалист.
Вместе с тем он отметил, что украинские спецслужбы, вероятно, действительно замешаны в не украшающей их истории, в которой еще и допустили неудачу. Поэтому, по словам Норина, перед так называемыми независимыми расследователями стоит весьма нетривиальная задача.
По мнению военного эксперта, расследование действительно выйдет, так как в деле замешаны интересы и России, и Украины, и Белоруссии. Однако специалист указал на то, что угроза сенсационными разоблачениями – сам по себе неплохой инструмент политики. История в любом случае принесет очередные неудобства действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому в прошлом году досталось много критики в связи с «Вагнергейтом». Специалист считает, что подобная угроза компроматом - это действенный способ повлиять на политические решения украинского лидера.
«Зеленский как таковой не является самостоятельной фигурой, это кукла, прочно надетая на руку куда менее публичных людей. И анонсированный Bellingcat фильм больше всего похож на грубое, способное причинить много боли движение этой управляющей руки внутри куклы президента» - подвел итоги эксперт.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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