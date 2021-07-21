Какие меры принимает Европа для сдерживания распространения дельта-варианта коронавируса

В Турции опять встал вопрос закрытия страны: названы предполагаемые даты
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Страны Европы предпринимают различные меры по сдерживанию стремительного распространения дельта-штамма коронавируса. О них рассказала британская Guardian.
В минувшую пятницу ВОЗ объявила, что штамм дельта на большей части Старого Света уже стал доминирующим. Политики ссылаются на это заявление, пытаясь оправдать предпринятые шаги.
Так, в ряде европейских стран ужесточен пограничный контроль. Мальта запретила въезд невакцинированным туристам, Германия ужесточила карантин для прибывающих из Испании и Нидерландов.
Власти многих стран, от Греции до Италии и от Франции до Португалии, вводят паспорта вакцины для широкого круга видов деятельности.
К примеру, в Италии необходимо подтверждение прививки через общеевропейский «зеленый пропуск» для любых занятий - и для посещения бассейна, и для тренировки в тренажерных залах...
Во Франции такие правила уже привели к протестам с участием десятков тысяч человек.
В Греции бары и рестораны отныне принимают только привитых клиентов. А Португалия такое правило ввела еще вначале июля.
Более половины населения ЕС на текущий момент полностью привиты, пишет Российская газета. Тем не менее, между самими странами различия в показателях существенные. Стремительный рост уровня заболеваемости дельта-штаммом коронавируса способен поставить под угрозу даже привитых, поскольку невакцинированными остаются миллионы людей.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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