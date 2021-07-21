В Турции опять встал вопрос закрытия страны: названы предполагаемые даты

Сегодня, 06:54

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В Турции опять встал вопрос закрытия страны: названы предполагаемые даты

Турецкое издание Turizmgunlugu пишет о том, что в случае низких темпов вакцинации населения от коронавируса границы Турции для туристов могут закрыть в августе-сентябре. Об этом сообщает «Турпром».

Эксперты полагают, что сентябрь может стать самым критическим месяцем, поскольку страна будет заполнена туристами еще на протяжении осени. Из-за испорченного летнего отдыха, люди планируют приезжать на курорт в Турцию до ноября. Представители розничной торговли обеспокоены прогнозами о закрытии границ, так как туризм влияет на эту сферу.

Ситуацию прояснил бизнес эксперт, президент ассоциации брендов Синан Пионель. Он отметил, что нормализация началась с июня, когда спрос на отдых резко увеличился. 70% членов ассоциации успели вернуться к оборотам 2019 года. Однако на данный момент настроения мрачные.

«Вероятность закрытия границ высока. Мы надеемся пережить приближающуюся зиму и заработать, прежде чем все закроется снова», - поделился Пионель.

Он подчеркнул, что за период пандемии индустрия торговли серьезно пострадала. За это время успели обанкротиться крупнейшие бренды. Многие розничные торговцы находятся в долгах, из которых нужно еще выбраться.

Ситуацию в Турции усугубляют и сами жители страны. Недавно там состоялся мусульманский праздник Курбан-Байрам, по случаю чего турки сотнями тысяч ринулись на курорты своего государства, забыв при этом об антиковидных мерах. По мнению экспертов, эта ситуация может спровоцировать новую волну заболеваемости, что в результате приведет к закрытию границ в августе-сентябре.

«Толпы жителей Турции вернутся домой после праздников и, вероятно, привезут с собой коронавирус. Это вызывает серьезное беспокойство», - резюмировал профессор Общества специалистов по инфекционным заболеваниям Ифтихар Коксал.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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