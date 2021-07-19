«Не имеет аналогов»: военные эксперты США неохотно признали мощь армии России

Американские военные специалисты вынуждены были признать огромный прорыв России в сфере разработки собственных военных технологий. В рамках доклада американской корпорации Research and Development было указано, что на сегодняшний день Россия уже имеет в своем арсенале вооружение, которое не имеет аналогов во всем мире, что создает определенные проблемы для Пентагона, передает «ПолитРоссия».

Эксперты корпорации Research and Development подтвердили, что мощь российской армии позволяет РФ выдвинуться в мировые лидеры по уровню боевого оснащения, количества передового вооружения и перспективных военных стратегий. Аналитикам США пришлось подтвердить, что Россия действительно имеет в военном арсенале вооружение и технологии, которые недоступны даже США.

«В ближайшие несколько лет Россия рассчитывает приступить к развертыванию таких систем, как основной боевой танк Т-14 "Армата" и противокорабельный комплекс 3М22 "Циркон" — гиперзвуковая крылатая ракета. У Америки нет ни одного прямого аналога этим российским технологиям», - прямо указывается в докладе аналитиков.

Специалисты подчеркнули, что Пентагону следует разработать действенную программу модернизации вооружения с учетом того, насколько прогрессивный результат продемонстрировала Россия, хотя и не исключили вероятности, что вследствие действия западных санкций Москва потеряет контракты с поставщиками и лишится важных комплектующих для своих орудий.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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