Афроамериканец намерен отправить в тюрьму следователей и руководство полиции в городе Конкорд

Сегодня, 13:49

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Афроамериканец намерен отправить в тюрьму следователей и руководство полиции в городе Конкорд
Гражданин США Ронни Лонг

Афроамериканец Ронни Лонг, отсидевший в тюрьме 44 года по ложному обвинению, подал федеральный иск против руководства полиции и следователей в городе Конкорд штата Нью-Гэмпшир.

Представители российского Фонда борьбы с репрессиями приступили к изучению дела Лонга. Они заявили, что готовы оказать необходимую правовую и информационную помощь жертве полицейского произвола.

Гражданина США Ронни Лонга арестовали в 1976 году. Его обвинили в изнасиловании 54-летней Сары Бост. Согласно показаниям Бост, в ее дом ворвался неизвестный, который приставил к ее горлу нож и потребовал денег. Когда оказалось, что в доме нет наличных денег, преступник изнасиловал свою жертву. 

Изначально Сара заявила, что нападавший был темнокожим мужчиной, одетым в темную кожаную куртку и синие джинсы. Позже Бост изменила показания — она заявила, что ее изнасиловал белый.

На месте преступления полицейские обнаружили сгоревшие спички и отпечаток подошвы. В автомобиле семьи Ронни Лонга нашли такие же спички. Криминалист не смог четко ответить, кому принадлежит отпечаток обуви. Прямых улик, указывающих на виновность Лонга, не было, — однако 20-летнего чернокожего парня осудили на 44 года. 

За годы, проведенные в тюрьме, Лонг неоднократно пытался добиться пересмотра дела. В августе 2020 года суд признал его невинно осужденным. Американец получил 750 тысяч долларов компенсации. Ронни Лонг не намерен мириться с несправедливостью, поэтому он подал федеральный иск против города Конкорд, детективов и полицейских. Он намерен наказать виновных в своем незаконном тюремном заключении

Сотрудники российского ФБР внимательно изучают дело Лонга. Они обратились за разъяснениями по данному случаю к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. 

Фонд борьбы с репрессиями – некоммерческая правозащитная организация, созданная при поддержке петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Фонд помогает жертвам полицейского и тюремного насилия, поддерживает активистов, противостоящих полицейскому произволу.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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