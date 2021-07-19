Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19
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Российская туристка на своей странице в Facebook рассказала подписчикам о том, как она вакцинировалась от коронавируса препаратом Johnson & Johnson на территории США. Напомним, что американцы могут выбрать для прививки три вакцины - Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Об этом сообщает «ФАН».
Сначала девушка рассказала, что в США были отменены «Анкеты здоровья» и карантин для туристов. В Нью-Йорке даже не требуют справку об отрицательном ПЦР-тесте.
«Сделать прививку можно во многих местах: на станциях метро, в аптеках. Процедура абсолютно бесплатная даже для туристов», - поделилась россиянка.
В пункте вакцинации у вас спросят паспорт и медицинские данные. А вот с выбором препарата дела обстоят сложнее. Прививку делают той вакциной, которая есть в наличии в конкретном пункте. В итоге девушке вкололи Johnson & Johnson. У нее есть один существенный плюс – она содержит всего один компонент. Но минусы все же перевешивают.
«Было очень плохо. Я общалась с людьми, которые привились этой вакциной. У всех были примерно одинаковые симптомы: температура, ломота, лихорадка и слабость. Болело все», - признается туристка.
При этом она добавила, что американцы спокойно относятся к иностранцам, которые захотели привиться в США. Все получают сертификат, который, к слову говоря, в Америке вообще нигде не требуют.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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