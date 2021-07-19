Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

Вчера, 22:54

0

Image 16+
Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

Российская туристка на своей странице в Facebook рассказала подписчикам о том, как она вакцинировалась от коронавируса препаратом Johnson & Johnson на территории США. Напомним, что американцы могут выбрать для прививки три вакцины - Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Об этом сообщает «ФАН».

Сначала девушка рассказала, что в США были отменены «Анкеты здоровья» и карантин для туристов. В Нью-Йорке даже не требуют справку об отрицательном ПЦР-тесте.

«Сделать прививку можно во многих местах: на станциях метро, в аптеках. Процедура абсолютно бесплатная даже для туристов», - поделилась россиянка.

В пункте вакцинации у вас спросят паспорт и медицинские данные. А вот с выбором препарата дела обстоят сложнее. Прививку делают той вакциной, которая есть в наличии в конкретном пункте. В итоге девушке вкололи Johnson & Johnson. У нее есть один существенный плюс – она содержит всего один компонент. Но минусы все же перевешивают.

«Было очень плохо. Я общалась с людьми, которые привились этой вакциной. У всех были примерно одинаковые симптомы: температура, ломота, лихорадка и слабость. Болело все», - признается туристка.

При этом она добавила, что американцы спокойно относятся к иностранцам, которые захотели привиться в США. Все получают сертификат, который, к слову говоря, в Америке вообще нигде не требуют.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

Вчера, 22:54

Адвокаты Reed Smith отстаивать интересы осужденного в США гражданина России

Вчера, 22:24

Когда закончится коронавирус: опубликовано тайное пророчество Ванги

Вчера, 09:39

«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева

19-07-2021, 22:54

Ученые из Кубы объявили о крайне высокой эффективности их вакцины от коронавируса

18-07-2021, 06:39

Принудительную вакцинацию от COVID-19 назвали долгом перед страной

17-07-2021, 10:49

Разработчики кубинской вакцины Abdala заявили, что она эффективна на 100%

17-07-2021, 10:29

Байден заявил, что соцсети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах

17-07-2021, 07:09

Россиянам рассказали о дефиците мест в отелях Турции

14-07-2021, 12:34

В Великобритании успешная вакцинация дает результат

13-07-2021, 22:19

Американцы обсуждают готовность своих ВМС к войне

13-07-2021, 17:19

Российские правозащитники призвали ООН направить гуманитарную миссию в США

12-07-2021, 17:49

Soha: Иран мог похитить идею крылатых ракет «Калибр-К» России

11-07-2021, 23:44

10 июля 1941 года поляки сами сожгли 1600 евреев города Едвабне

10-07-2021, 23:14

Далай-лама призвал людей проявить ответственность и объединиться в борьбе с коронавирусом

10-07-2021, 17:54

NI: жесткая реакция РФ на учения НАТО в Черном море заставляет Альянс нервничать

10-07-2021, 01:19

У привившихся вакциной Pfizer от COVID-19 жительниц Норвегии начала расти грудь

9-07-2021, 23:24

Американский врач Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 может быть смертельно опасна

8-07-2021, 08:14

Война вакцин: как ЕС борется со Sputnik V

7-07-2021, 09:44

В Японии призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

6-07-2021, 21:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

18-07-2021, 00:09

0

Сервис «Актион Медицина» провел исследование, чтобы выяснить, какой процент российских врачей не поддерживает...

Подробнее
Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

19-07-2021, 09:39

0

В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению...

Подробнее
Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

18-07-2021, 17:49

0

QR-коды в местах общественного питания в Москве вводились с единственной целью - так власти пытались увеличить...

Подробнее
Ученые из Кубы объявили о крайне высокой эффективности их вакцины от коронавируса

Ученые из Кубы объявили о крайне высокой эффективности их вакцины от коронавируса

18-07-2021, 06:39

0

Кубинские исследователи сообщили о высоких показателях эффективности произведенных в стране препаратов от коронавируса....

Подробнее
Россиян призвали не увлекаться подсчетом антител

Россиян призвали не увлекаться подсчетом антител

18-07-2021, 08:34

0

В Роспотребнадзоре призывают россиян не увлекаться подсчетом антител после вакцинации. Стоит понимать, что они бывают...

Подробнее
Эксперты исследовали реакцию беременных женщин на вакцину «Спутник V»

Эксперты исследовали реакцию беременных женщин на вакцину «Спутник V»

18-07-2021, 00:39

0

Вакцинация от COVID-19 до недавнего времени не разрешалась женщинам с беременностью и тем, кто осуществляет грудное...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

19-07-2021, 07:39

0

Журналисты издания «Невские новости» попытались выяснить у экспертов, почему в последние несколько дней от властей...

Подробнее
В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

18-07-2021, 19:14

0

В Москве в субботу, 17 июля, в одну из столичных больниц госпитализировали 23-летнюю девушку, которая за несколько дней...

Подробнее
В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

19-07-2021, 08:09

0

В Крыму возник дефицит с лекарствами, передает телеграм-канал издания Readovka. На фоне эпидемии коронавируса в регионе...

Подробнее
Командующий ВС ВСУ: Россия может усилить конфликт на Донбассе, к которому подключится Крым

Командующий ВС ВСУ: Россия может усилить конфликт на Донбассе, к которому подключится Крым

19-07-2021, 10:39

0

Украинские политики на протяжении нескольких лет обсуждают возможное «вторжение России». Кроме того, в Киеве не устают...

Подробнее