Адвокаты Reed Smith отстаивать интересы осужденного в США гражданина России

Команда защиты россиянина Виктора Бута пополнилась представителями крупнейшей американской юридической конторы Reed Smith LLP, заявила супруга мужчины.

Документы на присоединение адвокатов из Reed Smith LLP к команде защитников Бута, отбывающего срок в 25 лет в одной из американских тюрем уже были подписаны в Вашингтоне во вторник, 20 июля. Об этом журналистам РИА Новости сообщила супруга россиянина. По ее словам, на соответствующих соглашениях стоит подпись одного из партнеров старейшей и крупнейшей юридической компании из США.

«Вчера по американскому времени, а по российскому это было уже сегодня, в Вашингтоне были подписаны документы о вхождении адвокатской фирмы Reed Smith в команду защиты моего мужа. Виктор прислал подписанные документы из тюрьмы, куда ему их направляли почтой, а вчера на них была поставлена подпись одного из партнеров фирмы», – заявила Алла Бут.

Работа по защите Бута будет продолжена и адвокатом Стивом Зиссу из Нью-Йорка, который хорошо ознакомлен с деталями дела.

Ранее российские дипломаты посетили гражданина России Виктора Бута, который пребывает в одном из исправительных учреждений в США. Представители дипмиссии навестили россиянина, чтобы оказать ему содействие в консульско-правовой сфере. Они отметили, что не прекратят прилагать максимальные усилия к защите прав и интересов Бута.

Напомним, фирма Reed Smith в 2018 году фирма вела громкое дело компании «Конкорд», которую власти США обвинили во вмешательстве в выборы президента. В 2020 году американский Минюст снял все обвинения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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