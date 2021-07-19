Адвокаты Reed Smith отстаивать интересы осужденного в США гражданина России

Вчера, 22:24

0

Image 16+
Адвокаты Reed Smith отстаивать интересы осужденного в США гражданина России
Виктор Бут / Фото из открытых источников

Команда защиты россиянина Виктора Бута пополнилась представителями крупнейшей американской юридической конторы Reed Smith LLP, заявила супруга мужчины.

Документы на присоединение адвокатов из Reed Smith LLP к команде защитников Бута, отбывающего срок в 25 лет в одной из американских тюрем уже были подписаны в Вашингтоне во вторник, 20 июля. Об этом журналистам РИА Новости сообщила супруга россиянина. По ее словам, на соответствующих соглашениях стоит подпись одного из партнеров старейшей и крупнейшей юридической компании из США. 

«Вчера по американскому времени, а по российскому это было уже сегодня, в Вашингтоне были подписаны документы о вхождении адвокатской фирмы Reed Smith в команду защиты моего мужа. Виктор прислал подписанные документы из тюрьмы, куда ему их направляли почтой, а вчера на них была поставлена подпись одного из партнеров фирмы», – заявила Алла Бут.

Работа по защите Бута будет продолжена и адвокатом Стивом Зиссу из Нью-Йорка, который хорошо ознакомлен с деталями дела.

Ранее российские дипломаты посетили гражданина России Виктора Бута, который пребывает в одном из исправительных учреждений в США. Представители дипмиссии навестили россиянина, чтобы оказать ему содействие в консульско-правовой сфере. Они отметили, что не прекратят прилагать максимальные усилия к защите прав и интересов Бута.

Напомним, фирма Reed Smith в 2018 году фирма вела громкое дело компании «Конкорд», которую власти США обвинили во вмешательстве в выборы президента. В 2020 году американский Минюст снял все обвинения. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

Вчера, 22:54

Адвокаты Reed Smith отстаивать интересы осужденного в США гражданина России

Вчера, 22:24

Когда закончится коронавирус: опубликовано тайное пророчество Ванги

Вчера, 09:39

«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева

19-07-2021, 22:54

Ученые из Кубы объявили о крайне высокой эффективности их вакцины от коронавируса

18-07-2021, 06:39

Принудительную вакцинацию от COVID-19 назвали долгом перед страной

17-07-2021, 10:49

Разработчики кубинской вакцины Abdala заявили, что она эффективна на 100%

17-07-2021, 10:29

Байден заявил, что соцсети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах

17-07-2021, 07:09

Россиянам рассказали о дефиците мест в отелях Турции

14-07-2021, 12:34

В Великобритании успешная вакцинация дает результат

13-07-2021, 22:19

Американцы обсуждают готовность своих ВМС к войне

13-07-2021, 17:19

Российские правозащитники призвали ООН направить гуманитарную миссию в США

12-07-2021, 17:49

Soha: Иран мог похитить идею крылатых ракет «Калибр-К» России

11-07-2021, 23:44

10 июля 1941 года поляки сами сожгли 1600 евреев города Едвабне

10-07-2021, 23:14

Далай-лама призвал людей проявить ответственность и объединиться в борьбе с коронавирусом

10-07-2021, 17:54

NI: жесткая реакция РФ на учения НАТО в Черном море заставляет Альянс нервничать

10-07-2021, 01:19

У привившихся вакциной Pfizer от COVID-19 жительниц Норвегии начала расти грудь

9-07-2021, 23:24

Американский врач Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 может быть смертельно опасна

8-07-2021, 08:14

Война вакцин: как ЕС борется со Sputnik V

7-07-2021, 09:44

В Японии призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

6-07-2021, 21:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

18-07-2021, 00:09

0

Сервис «Актион Медицина» провел исследование, чтобы выяснить, какой процент российских врачей не поддерживает...

Подробнее
Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

19-07-2021, 09:39

0

В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению...

Подробнее
Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

18-07-2021, 17:49

0

QR-коды в местах общественного питания в Москве вводились с единственной целью - так власти пытались увеличить...

Подробнее
Ученые из Кубы объявили о крайне высокой эффективности их вакцины от коронавируса

Ученые из Кубы объявили о крайне высокой эффективности их вакцины от коронавируса

18-07-2021, 06:39

0

Кубинские исследователи сообщили о высоких показателях эффективности произведенных в стране препаратов от коронавируса....

Подробнее
Россиян призвали не увлекаться подсчетом антител

Россиян призвали не увлекаться подсчетом антител

18-07-2021, 08:34

0

В Роспотребнадзоре призывают россиян не увлекаться подсчетом антител после вакцинации. Стоит понимать, что они бывают...

Подробнее
Эксперты исследовали реакцию беременных женщин на вакцину «Спутник V»

Эксперты исследовали реакцию беременных женщин на вакцину «Спутник V»

18-07-2021, 00:39

0

Вакцинация от COVID-19 до недавнего времени не разрешалась женщинам с беременностью и тем, кто осуществляет грудное...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

19-07-2021, 07:39

0

Журналисты издания «Невские новости» попытались выяснить у экспертов, почему в последние несколько дней от властей...

Подробнее
В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

18-07-2021, 19:14

0

В Москве в субботу, 17 июля, в одну из столичных больниц госпитализировали 23-летнюю девушку, которая за несколько дней...

Подробнее
В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

19-07-2021, 08:09

0

В Крыму возник дефицит с лекарствами, передает телеграм-канал издания Readovka. На фоне эпидемии коронавируса в регионе...

Подробнее
Командующий ВС ВСУ: Россия может усилить конфликт на Донбассе, к которому подключится Крым

Командующий ВС ВСУ: Россия может усилить конфликт на Донбассе, к которому подключится Крым

19-07-2021, 10:39

0

Украинские политики на протяжении нескольких лет обсуждают возможное «вторжение России». Кроме того, в Киеве не устают...

Подробнее