Когда закончится коронавирус: опубликовано тайное пророчество Ванги

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Болгарская провидица Ванга могла дать предсказание касательно окончания пандемии коронавируса — такие выводы сделали исследователи пророчеств знаменитой ясновидящей. Специалисты указали, что для завершения периода распространения вируса, человечеству необходимо выполнить некоторые условия, которые зашифровала в своих посланиях Ванга, передает «Сиб.фм».
Кум болгарской прорицательницы Ванги Сергей Косторной ранее раскрыл, что пандемия коронавируса должна окончиться весной 2021 года — однако позднее толкователь признался, что сделал неверную расшифровку пророчества. После тщательного изучения пророчеств Ванги касательно болезни, охватывающей весь мир, которая придет от «желтых», специалисты предоставили расшифровку слов пророчицы в выпуске программы «Новые русские сенсации» на НТВ.
«Ванга предвидела то, что некий вирус, образовавшийся в Китае, распространится и подчинит себе все человечество. Она предоставила рецепт, как остановить это — не бояться, жить в согласии и помогать друг другу. Только после выполнения этих условий, пандемия может окончиться», - прокомментировали эксперты.
Специалисты напомнили, что Ванга неоднократно говорила о конце света, окончании жизни этого мира — однако по ее словам, данное событие произойдет нескоро.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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