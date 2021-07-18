«Украину заполонят турецкие военные»: болгары о военном контракте Анкары и Киева

Болгарское издание «Факти» сообщило, что Вооруженные силы Украины получили из Турции новый ударный беспилотник Bayraktar.

Как заявил глава Минобороны Украины Александр Миронюк: «Этот беспилотник в разы увеличит боевые возможности украинских ВМС, в частности, по обороне южных границ».

Кроме того в «Фактах» сообщается, что радиус действия беспилотника составляет 300 км. А это в 2 раза больше, чем у имеющихся образцов.

Читатели «Фактов» активно включились в обсуждение данной новости, и многие из них делают прогнозы о том, что будет дальше. Некоторые из них уверены, что турецкие военные в скором времени появятся в Украине, другие же более категоричные предрекают начало новой войны.

Пользователь с ником «БОЛШЕВИК»: «Турция так вооружит их, что однажды улицы Украины заполонят турецкие солдаты и башибузуки».

«Каракачанов (министр обороны Болгарии) мог бы предложить Эрдогану совместно производить дроны и ракеты», - считает «Развийш ли».

«Все ок, победит сильнейший - РФ!» - высказался «В.В.П.».

«В Библии сказано, что будет война между людьми с турецких земель и сильнейшим северным народом - Россией», - напомнил «Холмс».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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