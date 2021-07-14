Ученые из Кубы объявили о крайне высокой эффективности их вакцины от коронавируса

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Кубинские исследователи сообщили о высоких показателях эффективности произведенных в стране препаратов от коронавируса. Согласно заявлению ученого Франсиско Берналя, кубинская вакцина Abdala демонстрирует до 100% эффективности в поражении патогенов COVID-19, передает «Эхо Москвы».
Об итогах испытания препарата Abdala рассказал главный наблюдатель клинических исследований, доктор Франсиско Берналь. Ученый сообщил, что ни один из пациентов, который участвовал в испытаниях и был вакцинирован препаратом Abdala, не был инфицирован тяжелым ковидом и не испытал на себе опасных побочных эффектов заболевания.
«Мы определенно можем заявить, что кубинский препарат Abdala обладает 100% эффективностью в предотвращении тяжелого течения коронавируса и возникновения серьезных осложнений от ковида. При этом эффективность от непосредственно инфицирования вирусом составляет от 72 до 87%», - сообщил кубинский ученый.
Известно, что кубинский препарат Abdala создан на основе технологии, которая задействует те части вируса, которые лучше всего стимулируют иммунный ответ — при этом вакцина является трехкомпонентной, то есть для прохождения полного курса потребуется 3 инъекции препарата. Разработал данную вакцину Центр генной инженерии и биотехнологии на Кубе, и на сегодняшний день результаты полного клинического исследования вакцины Abdala опубликованы не были.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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