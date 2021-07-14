Принудительную вакцинацию от COVID-19 назвали долгом перед страной

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Штамм «дельта», выявленный впервые в Индии, распространяется по всему миру и уже пришел в Европу и США, а также в Россию, передает РИА Новости.
В США инфекция распространяется стремительно в штатах Техас, Арканзас, Миссури и Невада. В этих штатах вакцинация шла наименее активно.
Обострилась ситуация в Великобритании и Франции. И хотя вакцинация шла в этих странах успешно, все же французы вакцинировались мене активно, чем британцы.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации, заявив, что к середине сентября все медработники должны привиться от коронавируса. Он подчеркнул, что вакцинация позволяет сдержать эпидемию.
«Я понимаю, чего от вас прошу, и я знаю, что вы на это готовы. В каком-то роде это должно быть ваше чувство долга», - сказал французский лидер.
И его слова, похоже, подтолкнули многих французов к вакцинации. После выступления президента почти два миллиона французов сразу записались на вакцинацию, из-за чего даже возникли проблемы с их регистрацией.
Идет обязательная вакцинация и в ряде регионов Китая. Но, в тоже время Центр по профилактике и предотвращению заболеваний призвал руководство на местах соблюдать права китайцев и не оказывать давления. Тем не менее, добровольно вакцинировались уже более миллиарда жителей этой страны.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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