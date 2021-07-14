Разработчики кубинской вакцины Abdala заявили, что она эффективна на 100%

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Разработчики кубинской вакцины от коронавируса Abdala заявляют, что она на все 100 процентов эффективна в предотвращении тяжелых форм течения коронавируса и летальных исходов. Препарат, о котором идет речь, был создан специалистами Центра генной инженерии и биотехнологии.
По данным агентства ТАСС, которое ссылается на публикацию Prensa Latina, кубинская ковид-вакцина Abdala уже прошла третью фазу клинических испытаний. И именно такие данные о ее эффективности были получены по ее итогам. Разработчики очень довольны, так как их препарат показал отличные результаты.
Тем не менее, они намерены увеличить до 300 тысяч человек фокус-группу для исследования эффективности препарата.
Ранее СМИ сообщили о том, что Центром государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы было выдано разрешение на экстренное применение вакцины Abdala.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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