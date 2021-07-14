Байден заявил, что соцсети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах

Социальные сети, тот же Facebook, пропуская публикации, в которых содержится дезинформация о вакцинах от коронавируса, убивают людей. Громкое заявление на сей счет сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Во время недавнего общения с главой Белого дома американские журналисты попросили его прокомментировать искажение информации о коронавирусе, пандемии и вакцинах, которые в последнее время стало просто шквальным. Джо Байден тут же обрушился с критикой на соцсети.

«Они убивают людей. Единственная пандемия, которая есть — среди невакцинированных. И они убивают людей», - приводит слова американского лидера телеканал CNBC.

Ранее президент США в своем обращении к американцам заявил, что страна как никогда близка к тому, чтобы стать независимой от смертельного вируса, хотя о полной и полноценной победе говорить еще не приходится, учитывая, как быстро меняется патоген.

Согласно данным национального Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США привиты порядка 67 процентов взрослого населения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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