Россиянам рассказали о дефиците мест в отелях Турции

Россиянам следует знать о дефиците мест в отелях Турции во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом говорится в публикации на TourDom.ru.

В Турции десять дней кряду (с 16 по 26 июля) в связи с тем, что будет отмечаться Курбан-байрам, один из самых больших праздников в стране, объявлены нерабочими.

Специалисты полагают, что государственные служащие Турции предпочтут провести их на море, отправляясь на курорты своей страны.

На текущий момент мест во многих отелях уже нет - продажи на праздничный период приостановлены. Забронировать место можно в единицах гостиниц, да и то только после 23 числа.

Эксперты туристической отрасли прогнозируют, что вследствие наплыва местных дорожное сообщение между аэропортом Антальи и гостиницами городов Белека, Сиде и Аланьи будет явно затруднено. Это стоит учитывать туристам, которые отправляются на отдых в Турцию самостоятельно.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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