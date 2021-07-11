В Великобритании успешная вакцинация дает результат

Сегодня, 22:19

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В Великобритании успешная вакцинация дает результат

Профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква заявил о том, что кампания по вакцинации в Великобритании проходит успешно, о чем свидетельствует снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом.  Такое заявление он сделал в ходе дискуссии «Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества» в международном клубе «Валдай».

Согласно последним данным, 36 миллионов человек из 66,5 миллиона населения получили первую дозу вакцины.

Согласно информации, предоставленной Минздравом страны, за последние сутки число выявленных случаев заражения составило 36 тыс. 660, скончались 50 человек.

Днем ранее количество инфицированных за сутки составляло 34 тыс. 471, скончались шесть человек. С начала пандемии коронавирус в Великобритании подтвердился более чем у 5 млн человек, скончались свыше 128 тысяч.

В начале июля премьер страны Борис Джонсон заявил, что ограничения для жителей страны будут сняты 19 июля.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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