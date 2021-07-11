Американцы обсуждают готовность своих ВМС к войне

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Американцы обсуждают готовность своих ВМС к войне

Все имеющиеся проблемы и недостатки Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки на современном этапе их развития вскрывает отчет, представленный группой военных экспертов под руководством генерал-лейтенанта Корпуса морской пехоты в отставке Роберта Шмидла и контр-адмирала ВМС США в отставке Марка Монгомери, Конгрессу США. 

На многочисленных страницах данного документа составлен профессиональный вывод о том, что все боевые кадры надводного американского флота совершенно не занимаются подготовкой к боевым действиям, пишет «Военное обозрение». Матросы и офицеры сейчас переживают «кризис лидерства и культуры». Недавно старший офицер ВМС США, уже отставной, рассказал, что моряки ВМС обучаются толерантности и галантности. Однако их никто не учит управлять боевым судном: это военные моряки не постигают. 

В Сан-Диего сгорел корабль ВМС США. В 2017 году, в Тихом океане столкнулись два эсминца. Это единичные случаи или система? Автор The Wall Street Journal Кейт Бачелдер Оделл делает вывод: это все является следствием проблем системного характера. Это беда сегодняшних ВМС США. Итоги опроса, показанные в отчете, среди отставных офицеров ВМС США наглядно доказывают, что морякам не нравится командирская политика: руководство судов полностью поглощено внедрением новшеств бюрократии. Но никто не занят отработкой военных навыков. 

Контр-адмирал Марк Монтгомери помнит, как в 1980-е годы, когда он служил младшим офицером, их сильно натаскивали на конфронтацию с советским флотом. Моряки США наизусть учили классы кораблей ВМФ СССР, сколько на них ракет и другого оружия на борту. Потом равноправный морской противник исчез. Флот США утратил интерес к изучению потенциальных неприятелей. Моряки перестали отрабатывать навыки, нужные в реальных боевых действиях на воде. Американские ВМС существенно снизили боеготовность. Флот США теперь может лишь «дрейфовать по течению» и не более. 

После столкновения эсминцев в 2017 году ВМС США обратили внимание на особенности подготовки офицерского состава. Однако по-прежнему младших офицеров надводного флота готовят куда хуже, чем офицеров-подводников или летчиков морской авиации. На их подготовку выделяются меньшие деньги, а программы обучения постоянно пересматриваются, причем исключительно с целью определения, на каких еще направлениях можно сэкономить. 

В итоге младшие офицеры ВМС США остаются с низким уровнем готовности к реальным боевым действиям, к войне. Затем проходят годы, они повышаются в званиях, и вот уже американский флот имеет малосведущих командиров кораблей, штабных офицеров, и это неизбежно сказывается на общем состоянии военно-морских сил страны. Будет ли какой-либо толк для американского флота от отчета, представленного в Конгресс? Здесь стоит понимать, что подобные отчеты формируются исключительно для того, чтобы конгрессмены, относящиеся к определенной группе американской политической элиты, могли либо лоббировать интересы стоящих за ними корпораций, либо обвинять в низкой эффективности действующее руководство страны. Маловероятно, что реальная ситуация в американских ВМС изменится после представленного отчета.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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