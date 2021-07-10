Российские правозащитники призвали ООН направить гуманитарную миссию в США

Сегодня, 17:49

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Российские правозащитники призвали ООН направить гуманитарную миссию в США

Российский Фонд борьбы с репрессиями направил открытое письмо в Совет по правам человека ООН с просьбой пресечь полицейский произвол в Штатах. 

В фонде отметили, что на период с мая 2020 года по май текущего жертвами полицейских стали 1086 человек, подавляющее большинство - афроамериканцы. При этом попытки добиться справедливости со стороны родственников жертв ничем не заканчиваются. 

Не найдя откликов со стороны американских властей и общественных организаций, сотрудники российского ФБР обратились в ООН. Они попросили созвать экстренное заседание Совета безопасности и предложили направить туда гуманитарную миссию для пресечения систематических нарушений прав человека.

К письму российские эксперты приложили список жертв, дела которых так и не были до конца расследованы. Например, убийство афроамериканца Фрэнка Дженнингса при попытке ареста. Или случай с 16-летней Макайей Брайант, вызвавшей полицию из-за угрозы ее жизни. Однако прибывший по вызову наряд полицейских выстрелил в девушку.

Российский фонд был создан в 2021 году при содействии петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Главная цель ФБР — защита жертв судебно-полицейского произвола и политических преследований. Российские эксперты пытаются добиться справедливого расследования дел Дженнингса, Брайант и многих других погибших от рук американских полицейских.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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