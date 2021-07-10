Soha: Иран мог похитить идею крылатых ракет «Калибр-К» России

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Иран поместил в контейнеры баллистические ракеты малой дальности.
Некоторые российские СМИ, ссылаясь на статью, якобы опубликованную китайским изданием Soha, опубликовали информацию о том, что Иран похитил у России идею размещать крылатые ракеты в транспортных контейнерах и устанавливать их на сухогрузах. Читателям объясняют, что это российская разработка, которая обеспечивает маскировку и предназначена для отражения авиаударов.
Однако по статье сложно понять, то ли журналисты Soha, то ли британского журнала Jane’s заявил, что размещение Ираном в контейнерах ракет Fateh-110 похоже на российскую систему. При этом название самой российской системы не уточняется. Зато сообщается, что в отличии от России, которая оснащает контейнеры крылатыми ракетами «Калибр-К», Иран поместил в них баллистические ракеты малой дальности.
Ну а в завершении этого зашифрованного повествования журналисты раскрывают перед читателями некоторые тактико-технические характеристики описываемых комплексов.
В частности сообщается, что морские контейнеры, в которых установлены ракеты, имеют съёмную крышку. И при этом высказывается предположение, что якобы готовящаяся сделка по продаже Ирану российской стороной крылатых ракет «Калибр-К» может не состояться. Самое занятное в этой истории то, что какой-либо официальной информации об оснащении сухогрузов морскими контейнерами с крылатыми ракетами «Калибр-К» от Минобороны РФ не поступало.
Ранее сообщалось, что создание новых ядерных крылатых ракет для бомбардировщиков начали в США.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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