10 июля 1941 года поляки сами сожгли 1600 евреев города Едвабне

Сегодня, 23:14

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10 июля 1941 года поляки сами сожгли 1600 евреев города Едвабне

80 лет прошло с тех пор, как в маленьком польском городке Едвабне, произошли жуткие события. Тогда случилось массовое убийство евреев. Город лишился большей части своих жителей. Согласно официальным источникам, были убиты 1600 евреев, что на тот момент составляло 70% жителей Едвабне. Но самое трагичное в истории то, что сделали это сами поляки.

10 июля 1941 года группа националистически настроенных жителей страны совершила это преступление. Немцы присутствовали на казни, однако сами не убили ни одного человека. Зато все снимали на кинокамеру.

Много лет считалось, что погром в Едвабне был свершен силами оккупантов, тем более что напавшие на СССР фашисты с евреями уже не церемонились. Но спустя почти шесть десятилетий историк Ян Томаш Гросс, еврей, бывший польский гражданин, издал книгу, в которой заявил, что немцы к данному погрому непричастны. Убийство было совершено руками местных поляков.

Марек Вержбицкий (польский историк) сообщил, что с началом II мировой войны довоенный антисемитизм поляков распространился практически на все слои местного общества. Особенное агрессивными были поляки, жившие на занятой Советским Союзом территории. Он считает, что в Польше евреев отождествляли с советской системой.

Очевидцы рассказывают, что утром в местечко Едвабне приехала группа немцев на такси. В ходе переговоров с новыми городскими властями, было принято решение убить всех евреев города. Как минимум один поляк активно выступал за уничтожение всех евреев, он даже пожертвовал своим домом, чтобы сжечь там людей. Но в погроме участвовали и другие поляки.

Всех евреев от мала до велика согнали в помещение, облили керосином и подожгли. Большая часть людей погибла не от огня, а от удушья.

В память об этих трагических событиях на месте расправы установлена мемориальная доска.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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