Далай-лама призвал людей проявить ответственность и объединиться в борьбе с коронавирусом

Далай-лама призывает людей объединиться в борьбе с пандемией коронавируса.

Буддийский духовный лидер Далай-лама XIV, комментируя вопросы по борьбе с коронавирусом на онлайн-встрече с индийскими медиками, заявил, что каждый должен осознать собственную ответственность и взаимную зависимость за уничтожение пандемии. Он отметил, что коронавирус - проблема мировая и без осознания всеобщей взаимосвязи и ответственности семи миллиардов людей на планете борьба не даст успеха. Видеозапись мероприятия обнародовал фонд «Сохраним Тибет».

«Мы должны научиться жить сообща на этой планете. Думать «мое государство», «мой народ», «моя группа» — это устаревшее, узколобое мышление. Нужно думать обо всем человечестве... Сегодня мы отчетливо видим, что будущее человека с севера зависит от человека с юга и наоборот. Другие люди — наши братья и сёстры. Нам необходимо осознать, что все семь миллиардов населения планеты едины», — произнес духовный лидер тибетских буддистов в своем заявлении.

Он подчеркнул, что в задачи общемировые входит совершенствование системы образования: ее необходимо дополнить духовными ценностями, развитием каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия).

В 1989 году Далай-лама XIV за свою просветительскую и миротворческую деятельность по всему миру удостоился Нобелевской премии.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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