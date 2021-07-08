NI: жесткая реакция РФ на учения НАТО в Черном море заставляет Альянс нервничать

Россия готова жестко реагировать на провокации Североатлантического альянса в Черном море, и это ясно дал понять президент страны Владимир Путин. Об этом пишут авторы журнала The National Interest.

Предмет обсуждения в публикации - масштабные учения НАТО Sea Breeze, которые сейчас проходят в Черном море. Учитывая, что маневры начались практически сразу после инцидента с британским эсминцем, это только усилило напряженность в Черноморском регионе. Да и Россия не дремлет - она постоянно демонстрирует свои силы, заставляя Альянс постоянно быть начеку. Взять, к примеру, события, которые происходили в среду.

«В минувшую среду Минобороны РФ объявило о том, что бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. В заявлении ведомства уточняется, что полет длился порядка пяти часов», — приводит фрагмент публикации в переводе ИноСМИ.

К тому же на этой неделе истребители Су-30 осуществили перехват американского самолета-шпиона Boeing P-8 Poseidon, который приближался к воздушному пространству России. Вне всякого сомнения, отмечают авторы, Москва полет патрульного самолета восприняла как попытку очередной провокации.

«Кремль решительно осудил проведение Sea Breeze. Высокопоставленные кремлевские чиновники, включая президента Владимира Путина, за последние несколько лет стали все более нетерпимыми к учениям НАТО и «мирным проходам» в водах Черного моря», - объясняют авторы.

Журналисты в данном контексте обратили внимание на довольно жесткое заявление лидера России, допустившего, что британский эсмнец мог отправиться на дно.

Очевидно, что такая риторика, подкрепленная вполне конкретными действиями по пресечению провокаций, вынуждает НАТО сильно нервничать.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700