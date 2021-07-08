У привившихся вакциной Pfizer от COVID-19 жительниц Норвегии начала расти грудь

После прививки от коронавируса вакциной Pfizer у женщин возникает побочный эффект, о котором никто не знал. Это свойство препарата не ожидали ни разработчики, ни врачи, ни сами женщины, которые сделали прививки. Об этом сейчас пишут в социальных сетях Норвегии, сообщает NRK.

Девушки этой страны рассказали, что уже после первого укола вакцины Pfizer их груди стали больше.

«Теперь мне необходим бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис», — так написала в Тиктоке 17-летняя Эмма из Осло.

Врачи ей сделали прививку 2 недели назад, пишет издание ИноСМИ. После данного сообщения Эмме написали много десятков комментариев о том, что другие норвежские девушки тоже получили аналогичный эффект.

Врач Хайнрих Бакманн (Heinrich Backmann) рассказал, что рост молочных желез происходит от временного увеличения лимфатических узлов. Медик обращает внимание подписчиков, что такое часто бывает от вакцины. После прививки все силы организма направлены на борьбу с инфекцией. Эффект кратковременный, заверяет специалист.

Стейнар Мадсен (Steinar Madsen) из Норвежского агентства лекарственных средств тоже слышал о неожиданном побочном эффекте. О нем неоднократно сообщали женщины в США.

«После вакцинации примерно у 10% увеличиваются лимфатические узлы в подмышечных впадинах, грудь немного выдвигается вперед, и женщине кажется, что она стала больше», — объясняет Мадсен.

По его словам, если эффект исчез через несколько дней, волноваться не о чем. А вот представительство компании Pfizer в Норвегии сказало NRK, что никогда не слышал о подобном побочном эффекте своего препарата, хотя и не исключает, что он возможен.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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