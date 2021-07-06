Американский врач Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 может быть смертельно опасна

Сегодня, 08:14

0

Image 16+
Американский врач Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 может быть смертельно опасна

Остеопат из США и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф Меркола в статье для портала LewRockwell рассказал, какая смертельная опасность скрывается за вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщает «Красная весна».

Так, по словам эксперта, то количество побочных эффектов и летальности от вакцин, какое мир видит сегодня, не случался еще никогда ранее. По состоянию на 11 июня текущего года, система отчетности о нежелательных явлениях вакцин США зафиксировала более 358 тысяч нежелательных явлений после прививки. Почти 6 тысяч из них – это летальный исход, а 29 тысяч – серьезные побочные действия.

Среди детей 12-17 лет было зарегистрировано 270 «побочек» и 7 смертей, а среди беременных – 2 тысячи побочных эффектов, среди которых 707 выкидышей.

При этом в американском Минздраве сообщают, что все эти отклонения от нормы составляют всего 1%.

«Смертность от вакцинации против коронавируса сегодня превышает регистрируемый уровень летальности от вместе взятых 70 вакцин за последнее тридцатилетие. То есть сегодняшние прививки смертоноснее вакцинации от гриппа в раз 500», - рассказал шокирующие подробности Меркола.

В статье эксперт упомянул недавнюю беседу с доктором Владимиром Зеленко, который специализируется на лечении коронавируса.

«В ходе обсуждения стало ясно, что привившиеся граждане могут умереть от осложнений в ближайшие 2-3 года», - подчеркнул он.

Также медик напомнил, что в мире уже даже не отрицают искусственное происхождение коронавируса. Это почти признал главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Война вакцин: как ЕС борется со Sputnik V

Вчера, 09:44

В Японии призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

6-07-2021, 21:44

В Турции зафиксировали несколько случаев заражения штаммом «дельта плюс»

6-07-2021, 14:19

В США назвали главные недостатки КНР как сверхдержавы

6-07-2021, 09:09

Британский спецназ высадился у северных границ России

5-07-2021, 13:59

В Калифорнии был обнаружен штамм коронавируса, который игнорирует антитела

4-07-2021, 19:39

После инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном море

4-07-2021, 12:34

Российские истребители вынудили ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze-2021» в Черном море

4-07-2021, 10:44

Военные эксперты рассказали, как «нищие» ВМС США скатываются в хаос

4-07-2021, 06:24

Sohu: США используют страны НАТО как приманку для России в Черном море

3-07-2021, 21:09

Неизвестный комплекс ПВО обратил в бегство самолеты НАТО в Средиземноморье

2-07-2021, 08:49

Издание Forbes: британский F-35 мог потопить российский фрегат в Средиземном море

1-07-2021, 16:39

Sohu: фрегат Evertsen ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ

1-07-2021, 14:04

США тайно запустили спутник с МКС

1-07-2021, 10:39

У переболевших коронавирусом COVID-19 детей выявили смертельно опасный синдром

28-06-2021, 13:54

В Великобритании пригрозили уничтожением Defender 20 российских бомбардировщиков Су-24

28-06-2021, 10:54

Турция начала строительство канала «Стамбул»

26-06-2021, 19:24

Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским кораблям

25-06-2021, 12:49

В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна ковида-19

25-06-2021, 07:29

Вирусолог Британии Рединга назвал рекомендуемую частоту для ревакцинации от коронавируса COVID-19

23-06-2021, 23:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Вирусологи опубликовали новые данные о вариантах лечения коронавируса SARS-CoV-2

Вирусологи опубликовали новые данные о вариантах лечения коронавируса SARS-CoV-2

5-07-2021, 09:14

0

Вирусологи Юнджон Ким и Кен-Ок Чанг из канзасского колледжа ветеринарной медицины в журнале Proceedings of the National...

Подробнее
Представитель Украины в Минске Арестович озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс

Представитель Украины в Минске Арестович озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс

6-07-2021, 14:59

0

Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе...

Подробнее
При затяжном COVID существует риск развития аваскулярного некроза

При затяжном COVID существует риск развития аваскулярного некроза

6-07-2021, 16:19

0

Медики всего мира встревожены увеличением сообщений о случаях аваскулярного некроза у больных с длительным COVID-19....

Подробнее
В Петербурге начинается подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации

В Петербурге начинается подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации

6-07-2021, 05:54

0

Эксперты Петербургского Европейского университета и Медицинского института им. Березина начали исследование...

Подробнее
Британский спецназ высадился у северных границ России

Британский спецназ высадился у северных границ России

5-07-2021, 13:59

0

Подразделения британского спецназа высадились на территории Финляндии, от которой до границ с Россией всего 160...

Подробнее
Самые опасные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 перечислила вирусолог Романенко

Самые опасные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 перечислила вирусолог Романенко

5-07-2021, 12:44

0

Побочные эффекты проявляются у всех лиц, прошедших вакцинацию, однако они длятся обычно не более 24 часов, сообщает...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В России испытают китайскую вакцину от коронавируса

В России испытают китайскую вакцину от коронавируса

5-07-2021, 11:44

0

В России намерены испытать китайскую вакцину от коронавируса. Минздрав России одобрил тестирование вакцины от...

Подробнее
Ura.ru: В России примут жесткие меры по вакцинации, стране вновь грозит локдаун

Ura.ru: В России примут жесткие меры по вакцинации, стране вновь грозит локдаун

5-07-2021, 15:19

0

Россия вышла на пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Ura.ru сообщает, что число заразившихся...

Подробнее
CNN: Невакцинированных людей назвали «фабриками» опасных штаммов коронавируса COVID-19

CNN: Невакцинированных людей назвали «фабриками» опасных штаммов коронавируса COVID-19

5-07-2021, 09:24

0

Исследователи из Соединенных Штатов Америки, в результате углубленных многочисленных экспериментов с лицами,...

Подробнее
В Японии призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

В Японии призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

6-07-2021, 21:44

0

В Японии хотят атаковать Россию ракетами из-за учений у своей границы. В японской газете «Санкэй симбун» прошла...

Подробнее