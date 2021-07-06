Американский врач Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 может быть смертельно опасна

Остеопат из США и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф Меркола в статье для портала LewRockwell рассказал, какая смертельная опасность скрывается за вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщает «Красная весна».

Так, по словам эксперта, то количество побочных эффектов и летальности от вакцин, какое мир видит сегодня, не случался еще никогда ранее. По состоянию на 11 июня текущего года, система отчетности о нежелательных явлениях вакцин США зафиксировала более 358 тысяч нежелательных явлений после прививки. Почти 6 тысяч из них – это летальный исход, а 29 тысяч – серьезные побочные действия.

Среди детей 12-17 лет было зарегистрировано 270 «побочек» и 7 смертей, а среди беременных – 2 тысячи побочных эффектов, среди которых 707 выкидышей.

При этом в американском Минздраве сообщают, что все эти отклонения от нормы составляют всего 1%.

«Смертность от вакцинации против коронавируса сегодня превышает регистрируемый уровень летальности от вместе взятых 70 вакцин за последнее тридцатилетие. То есть сегодняшние прививки смертоноснее вакцинации от гриппа в раз 500», - рассказал шокирующие подробности Меркола.

В статье эксперт упомянул недавнюю беседу с доктором Владимиром Зеленко, который специализируется на лечении коронавируса.

«В ходе обсуждения стало ясно, что привившиеся граждане могут умереть от осложнений в ближайшие 2-3 года», - подчеркнул он.

Также медик напомнил, что в мире уже даже не отрицают искусственное происхождение коронавируса. Это почти признал главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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