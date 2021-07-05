Война вакцин: как ЕС борется со Sputnik V

Сегодня, 09:44

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Война вакцин: как ЕС борется со Sputnik V

Франция и Италия собираются ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда профессий. И это притом, что ЕС, участницами которого являются эти страны, всегда позиционировал себя как метаобъединение, где частные права и свободы - на первом месте. Но пандемия коронавируса показала, что это далеко не так, и, по сути, вернула все на свои места - коллективное выше личного. Более того, она еще и вскрыла все слабые места брюссельского менеджмента.

Европа изначально взяла курс на борьбу с ковидом посредством вакцинации, параллельно сохраняя или вводя новые ограничения. Но невзирая на это, темпы заражения продолжали оставаться колоссальными. Вакцинация в ЕС провалена - и не столько из-за недостатка вакцин, сколько из-за войны, которую затеял Старый Свет с Россией.

Создание и испытания российского препарата, его запуск в производство и начало кампании вакцинации стали этапами битвы с целью и дискредитации Sputnik V и препятствованию массовой вакцинации в РФ, пишет РИА Новости.

Главные тезисы, которыми оперировали европейцы, следующие. Так, говорилось (да и сейчас говорится, что уж там), что Sputnik V «не может быть безопасным и эффективным», что привившись таким препаратом, можно нанести «непоправимый ущерб естественному иммунитету».

Начало прививочной кампании в России было организовано настолько четко, что живущие в Европе граждане страны специально приезжали для того, чтобы привиться Sputnik V.

Брюссель, хоть и с потугами, разрешил Венгрии закупить российскую вакцину. Но второй стране, которая изъявила такое желание, сделать уже не позволили это.

Брюссель показал себя во всей бюрократической красе и блеске двойных стандартов, говорится в публикации.

К примеру, заявки Pfizer/BioNTech и AstraZeneca рассматривались в ускоренном режиме, нередко с нарушением норм. Но со Sputnik V все иначе - бумаги рассматриваются неделями, и то одной бумажки не хватает, то другой.

Пока тянется эта бюрократическая волокита, европейцам быстренько внушили, что «ничего хорошего из Москвы прийти не может».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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